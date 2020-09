https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Economía Latam presentó un nuevo plan de refinanciación tras el rechazo de la justicia de EEUU

La aerolínea Latam presentó un nuevo plan de refinanciación ante la Justicia de los Estados Unidos tras no haberse aprobado su propuesta inicial, informó este jueves la empresa en un comunicado.

Ese rechazo judicial estadounidense se basó en que los acreedores de uno de los tramos de reestructuración, podrían beneficiarse a través de la suscripción de acciones como forma de pago del crédito.

La aerolínea analizó la decisión del juez James L. Garrity, tras lo cual prepararon una nueva propuesta revisada en la que eliminaron esta cláusula, según la agencia de noticias Europa Press.

En concreto, el nuevo plan de Latam mantendrá el compromiso inicial de financiación por hasta US$ 2.450 millones, a través de una línea de crédito a plazo diferido y compuesta por dos tramos

Por un lado, el tramo A, por un capital de hasta US$ 1.300 millones de dólares; y por el otro el C, cuyo monto asciende hasta US$ 1.150 millones.

Del total del tramo A, US$ 1.125 millones de dólares serían proporcionados por Oaktree Capital, mientras que los restantes 175 millones serían distribuidos por Knighthead y Jefferies.

Por su parte, del total del tramo C,, US$ 750 millones serían proporcionados por accionistas de Latam, entre los que se encuentran el Grupo Cueto, el Grupo Eblen y Qatar Airways, entre otros.

Además, US$ 250 millones de dólares los proporcionarían también Knighthead y Jefferies y otras otras entidades.

Los restantes US$ 150 millones serían aportados por acreedores de la compañía o nuevos inversores de la misma.

En relación con los acreedores de este tramo, se destaca la ausencia de la familia Amaro, que sí estaba en la propuesta original junto con los Cueto y Eblen, además de Qatar Airways.

"Si no se obtuvieren compromisos por dichos 150 millones de dólares, el diferencial será proporcionado, a prorrata, por los acreedores del Tramo C indicados", explica el director general de Latam, Roberto Alvo.

La nueva propuesta de refinanciación contempló, además, un eventual tramo B por US$ 750 millones, sujeto a la aprobación del tribunal y otras condiciones.

En caso de ser aprobada, la reestructuración tendría un vencimiento programado a 18 meses, sujeto a una posible extensión de 60 días adicionales.

La filial brasileña de la aerolínea Latam inició el pasado 9 de julio un proceso voluntario de reestructuración financiera bajo el capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, después de que se declarara en bancarrota el 26 de mayo en Chile, como también lo hiciera en Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos.

Con información de Télam