https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 19.09.2020 - Última actualización - 16:34

16:29

Esta increíble imagen ganó el Gran Premio en el Concurso de Fotografía Submarina 2020 de la revista Scuba Diving, una competición anual que celebra las mejores fotografías capturadas en los siete mares.

Otras cuatro recibieron menciones Esta es la mejor fotografía submarina del mundo en 2020 Esta increíble imagen ganó el Gran Premio en el Concurso de Fotografía Submarina 2020 de la revista Scuba Diving, una competición anual que celebra las mejores fotografías capturadas en los siete mares. Esta increíble imagen ganó el Gran Premio en el Concurso de Fotografía Submarina 2020 de la revista Scuba Diving, una competición anual que celebra las mejores fotografías capturadas en los siete mares.

El concurso Through Your Lens, ahora en su decimosexto año, atrajo 2.636 propuestas de todo el mundo. Las fotografías del Wildlife Photographer of the Year muestran impresionantes fotos del mundo natural.

Evans Baudin, en Baja California, México, tomó la imagen ganadora mientras estaba en una expedición en junio de 2020 para documentar la vida marina y los efectos del tráfico marítimo reducido debido al covid-19.

Tenés que leer

Hay cuatro categorías de concurso y el premio mayor en la categoría de Comportamiento fue para la fotografía del australiano Jules Casey de un pez aguja peleando con un caballito de mar de cabeza corta en la bahía de Port Phillip de Victoria. «Esta interacción duró solo unos 10 segundos, que fue el tiempo suficiente para preparar la toma», dice Casey.

Foto: Jules Casey

Un caballito de mar también le dio suerte a Jeffrey Haines, de West Palm Beach, Florida, quien ganó la categoría Macro con su imagen de uno de los pequeños habitantes marinos en un conjunto de sargazo.

Foto: Jeffrey Haines

«La perseverancia y la concentración son las claves del éxito en cuanto a la búsqueda de tu tema a medida que avanzas», dice Haines.

Tobias Friedrich de Anilao, Filipinas, ganó la categoría de Cámara Compacta gracias a una colorida toma de un joven pulpo wonderpus descansando sobre una hoja de palma. «Como embajador de la marca de cámaras SeaLife, siempre llevo conmigo una DC2000, además de mi configuración DSLR, para tomar algunas fotos laterales», dice.

Foto: Tobias Friedrich Una imagen de un buzo descendiendo a las oscuras profundidades de un sumidero en Puerto Morelos, México, ganó la categoría Gran Angular. «Mi amigo, colgado sobre esa nube e iluminado por los rayos del sol, parecía tan pequeño que pasé toda la inmersión disparando desde la distancia, tratando de capturar al pequeño buceador en ese enorme espacio», dice el fotógrafo Martin Strmiska.

Foto: Martin Strmiska

A partir del 1 de noviembre comienzan las inscripciones para la competencia 2021 de Through Your Lens.