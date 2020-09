https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Premier League Debut soñado para Emiliano Martínez en Aston Villa: atajó un penal y se quipo ganó

El argentino Emiliano Martínez debutó con una sonrisa en el Aston Villa que este lunes derrotó 1 a 0 al Sheffield United, y además atajó un penal, en uno de los partidos que completó la segunda fecha de la Premier League.

En tanto, el Manchester City superó de visitante al Wolverhampton por 3 a 1, aunque sin la presencia de ningún argentino en los 90 minutos de juego.

Con estos resultados los líderes de la Premier League son: Leicester, Everton, Arsenal, Liverpool y Crystal Palace, todos con seis puntos, producto de dos victorias consecutivas.

Emiliano Martínez, quien en la última temporada jugó en el Arsenal, debutó con gloria en el Aston Villa, dado que él atajó un penal y su equipo derrotó 1 a 0 al Sheffield United.

El gol del equipo londinense fue marcado por Ezri Konsa Ngoyo, a los 18 minutos del segundo tiempo, y en la primera etapa, a los 35, Martínez le tapó un penal a John Lundstram.

"Debutar así, con el Aston Villa, un club histórico, es algo maravilloso. En Arsenal no es que me dijeron ‘te podes ir’, me quisieron retener hasta último momento y me ofrecieron un nuevo contrato. Quería cambiar de aire y tener continuidad en todos los partidos", aseguró Martínez en declaraciones a TyC Sports.

En tanto, el City de Pep Guardiola debutó en el certamen - arrancó un poco más tarde- con un triunfo más que importante ante la revelación de la anterior temporada, el Wolverhampton, por 3 a 1.

Los goles de los "citizen" fueron convertidos por el belga Kevin De Bruyne, de penal, a los 20, y Phil Foden, a los 32, ambos en el inicio, mientras que el brasileño Gabriel Jesus anotó en tiempo de descuento, luego que a los 33 el mexicano Raúl Jiménez había descontado para los "wolves".

