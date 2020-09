https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Otro arresto ciudadano Un grupo de cadetes retuvo y golpeó a un ladrón en Rosario

Un grupo de repartidores atrapó en la tarde de este lunes a un hombre que suele robar en la zona céntrica de Rosario, lo golpearon y lo retuvieron media hora hasta que se lo llevó la Policía.

El hecho se registró en la zona de Rioja al 1200, donde, según los cadetes, afirman que el hombre suele robar por esa zona a los transeúntes. "Pasó un hombre que habitualmente anda robando en la zona, un par de muchachos repartidores lo reconocieron y lo agarraron con ayuda de personal de la GUM (Guardia Urbana Municipal)", relató uno de los cadetes, que admitió que mientras esperaban a la Policía "hubo una especie de altercado" con el delincuente, porque hace tiempo viene haciendo eso, señaló uno de los cadetes de Pedidos Ya.

Y remarcó que lo tienen identificado, al igual que a otros ladrones que suelen andar por la zona, porque "vienen haciéndolo desde hace rato". De acuerdo al relato de los repartidores, el ladrón trató de defenderse al afirmar que él no le robaba a los cadetes, que "le robaba a la gente común, como si eso lo eximiera de algo", razonó. Y agregó: "No importa si no nos afecta a nosotros sino a la sociedad".

El detenido se moviliza habitualmente por la zona de Rioja al 1200 en una motocicleta negra y su especialidad, según cuentan, es el arrebato de celulares a las personas que caminan por ese concurrido sector del centro rosarino. Este no es el primer caso en que los cadetes atrapan a un ladrón, puesto que en los últimos días ya protagonizaron varios hechos de esta naturaleza, en los que redujeron a tres delincuentes.

La inseguridad que los cadetes padecen y ven en las calles los llevó a armar un grupo de WhatsApp. Cuando alguien sufre un robo o ve movimientos extraños avisa en el grupo y en pocos minutos tienen a varios colegas en el lugar dispuestos a ayudar. "Es la realidad que hoy nos toca vivir y no nos queda otra que cuidarnos entre nosotros", afirman, al tiempo que reconocen que al estar tanto tiempo en la calle están muy expuestos a los hechos delictivos. "Hay lugares donde es zona de nadie, estamos muy desprotegidos", relató uno de los cadetes