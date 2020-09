Rosario: atacaron un colectivo a gomerazos y lastimaron al chofer

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 22.09.2020

19:53

El ataque fue perpetrado a la altura de Ayacucho y el arroyo Ludueña. Según indicó el colectivero, los ataques son habituales y lo hacen "por diversión".

Un chofer de la línea 35/9 sufrió un corte en el pómulo derecho al ser alcanzado por un proyectil mientras cruzaba el arroyo Ludueña por Ayacucho, en el extremo sur de Rosario. El colectivero tuvo que ser asistido por un sistema de emergencias privado, aunque se encuentra fuera de peligro. Asegura que ese tipo de ataques con gomera son frecuentes y que lo hacen por diversión.

El ataque ocurrió este martes, pasadas las 14, en Ayacucho al 6300 ni bien el micro cruzaba el puente del arroyo mientras cumplía con el recorrido habitual que hace la empresa en esa zona de la ciudad. De un momento a otro, el chofer escuchó el estallido del vidrió y sintió que algo le había pegado en el rostro.

"Ni bien cruzo el Saladillo escucho que rompen el vidrio y siento que algo me pega en la cara y me empieza a salir sangre. Tuve que parar en una estación de servicio para dejar a los pasajeros porque comencé a marearme. Después vino la policía y me atendió una ambulancia", contó a Radio 2, Sergio, el chofer herido.

A su vez, aseguró que no es la primera vez que el ómnibus es objeto de ese tipo de ataques aunque, por lo general, suelen ocurrir durante el servicio nocturno. "Generalmente ocurre a la noche y es algo muy común. Tiran con gomeras, ya habían roto el coche de adelante y ahora me tocó a mi", señaló, al tiempo que recordó: "Ya me ha pasado varias veces, lo hacen como una broma porque saben que por más que nos rompan un vidrio no paramos".