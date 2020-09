Piden multar a Disney por entregar información falsa en proceso de compra de Fox

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Fiscalía Nacional Económica de Chile dijo el martes que pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que aplique una multa de 4 millones de dólares a la matriz Disney y su filial TWDC por entregar información falsa e incumplir los compromisos que adoptó en la compra de Fox.

En un comunicado, el regulador dijo que al notificar la fusión con Fox en 2018, TWDC (the Walt Disney Co) señaló que no contaba con algunos antecedentes exigidos por el reglamento, pero que en etapas posteriores se evidenció que la empresa sí los tenía.

Los antecedentes son “estudios, análisis, informes o encuestas que contenían información referida a características del mercado afectado por la operación en Chile”, dijo la fiscalía.

El organismo informó además que Disney no cumplió con la medida de enviar una comunicación escrita a todos los distribuidores de televisión de pago que operan en el país para informarles el detalle de las medidas de mitigación que condicionaron la aprobación del negocio.

La mayor parte de la multa (3,7 millones de dólares) que pidió el regulador sería para la filial.

“Las multas solicitadas se explican por la gravedad de vulnerar el procedimiento de control de operaciones de concentración”, dijo el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, citado en un comunicado.

“Las decisiones de la FNE (Fiscalía Nacional Económica) en esta y otras materias dependen de que recibamos información veraz y completa y la eficacia de nuestra labor descansa en que las medidas se cumplan íntegra y oportunamente”.