Miércoles 23.09.2020

La policía británica investiga el caso La presunta estafa millonaria en la que cayeron Ed Sheeran, One Direction y Taylor Swift

La solidaridad es uno de los valores más destacables de una persona y son muchos los famosos que utilizan su estatus no solo para promover los gestos solidarios sino para hacer grandes donaciones económicas a los más necesitados. Desgraciadamente, también hay gente que se aprovecha de esto para estafar. Eso es lo que presuntamente ha ocurrido con una fundación para ayudar a niños con cáncer a la cual donaron dinero estrellas como Ed Sheeran, One Direction o Taylor Swift.

La policía británica está llevando a cabo una investigación para esclarecer qué ha ocurrido con los millones de libras recaudados por Believe in Magic, una fundación creada por una joven de 17 años enfermo de cáncer.

El objetivo de esta organización era la de ayudar a niños con la misma enfermedad para que pudiesen afrontar los costes de sus tratamientos. Entre los años 2012 y 2018 Believe in Magic ingresó millones de libras e incluso lograron que Louis Tomlinson, miembro de One Direction y cuya madre falleció de cáncer en 2016, fuese uno de sus embajadores

Tal y como informan Times, Daily Mirror y Daily Mail, poco antes de la muerte de esta joven algunos de los padres cuyos hijos eran beneficiarios de estas donaciones comenzaron a recabar información acerca de la gestión de la fundación.

Cuál fue su sorpresa al descubrir que muchas de esas libras habían sido destinadas al pago de gastos personales de la joven fundadora de Believe In Magic, gastos como viajes en avión privado o a Disneyland en Estados Unidos.

El hecho de que la cuenta bancaria de la fundación haya sido cerrada sin dejar rastro ha hecho que la policía se ponga manos a la obra para saber dónde está el medio millón de libras que había ingresado. Las autoridades tampoco han encontrado facturas que justifiquen el gastos de las donaciones hechas por anónimos y famosos como Michael Bublé, Taylor Swift, Ed Sheeran o los chicos de One Direction.

Por su parte, la madre de la fundadora de Believe in Magic se ha mostrado “devastada por estas acusaciones inciertas” y reconoce su responsabilidad “por la no perfecta administración y mantenimiento de los registros”, tal y como ha escrito en un mensaje de Facebook.

Por su parte, los famosos que donaron dinero no han hecho declaraciones. Ni siquiera Louis Tomlinson, embajador de la fundación quien, además, donó dos millones de libras.