Escándalo: Jorge Lanata dijo que Roberto Navarro es zoofílico

Miércoles 23.09.2020 - Última actualización - 20:10

18:47

El periodista de Radio Mitre apuntó contra su colega por un título del sitio web que él dirige.

Esta semana en Radio Mitre, Jorge Lanata apuntó contra Roberto Navarro e hizo un relato con el que lo trató de zoofílico luego de que el sitio que él dirige, El Destape, asegurara que PH: Podemos Hablar venció en el rating a La Noche de Mirtha, envío en el que estuvo como invitado el pasado sábado. “Voy a hacer catarsis”, anunció el periodista en medio de la columna de espectáculos de Marina Calabró, e indicó: “Esta cosa que se llama ‘El Destape’, que dirige ese tipo que se llama Navarro, titula: 'Andy Kusnetzoff derrotó a Juana Viale en una noche apretada entre Telefe y El Trece'”.

“¿Vos podés creer? Es mentira lo que pone, porque Juana hizo 9,4 y Andy hizo 8 y algo”, sostuvo Lanata, mientras que la conductora de Confrontados (El Nueve) lo confirmaba al leer la planilla de Kantar Ibope Media. “Juana le sacó casi un punto”, agregó el conductor de PPT Box y Lanata sin filtro, provocando que Diego Leuco lo acompañe en su parecer y exprese que lo publicado en ese portal “es todo mentira”.

“Yo voy a dar una primicia sobre Navarro”, anunció Jorge, para luego soltar una declaración que causó la sorpresa absoluta de Calabró: “Navarro es zoofílico y se c... gallinas”. “Esto es así, le sucede a Navarro desde hace mucho tiempo. Desde su adolescencia, es algo que no puede controlar. En general, son gallinas mayores, no es que haya entrado en la zoopedofilia, sino solo en la zoofilia”, detalló el presentador de televisión y radio con respecto a su “primicia”. “Ha tenido relaciones estables con algunas gallinas, hubo una que duró más de dos años. Desde aquí, humildemente, le deseamos mucha suerte a Navarro en su vida sexual, hasta ahora secreta, con las gallinas”, concluyó Lanata.

Ante el silencio de Marina y del conductor de Telenoche, el fundador de Página/12 les dijo que los notó asombrados por su relato, y le agregó más detalles gráficos al mismo. “Es más, se han visto varias fotografías de Navarro con plumitas en el hombro. En el devenir con la gallina, a veces las plumitas... bueno”, lanzó la figura de El Trece.