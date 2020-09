https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se comienza a tratar el proyecto La Legislatura porteña busca aprobar las apuestas online

La Legislatura porteña comenzará este jueves con el tratamiento de un proyecto que facilita la implementación en la ciudad de Buenos Aires del sistema de apuestas electrónicas en línea, que podría comenzar a funcionar a partir de octubre.



La iniciativa generó preocupación en los trabajadores agrupados en la Asociación del Personal de Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines de la Argentina (APHARA), que considera que unos 2.000 puestos de trabajo estarían en riesgo de precarización o desaparición en medio de la pandemia de coronavirus.

La propuesta fue enviada a la Legislatura por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), luego de una serie de modificaciones, entre las que se destacó la inclusión del criterio de "ficha limpia", que prohíbe la adjudicación de licencias a grupos integrados por empresarios que tengan causas judiciales con procesamiento firme.

Las apuestas en línea no están por el momento permitidas en la Ciudad y fueron motivo de disputa durante años, en particular por la oposición de la Coalición Cívica (CC), uno de los tres principales partidos que integran la coalición de Juntos por el Cambio que gobierna la jurisdicción.

Precisamente, la incorporación de la "ficha limpia" allanaría el camino para la aprobación del proyecto.

No obstante, la iniciativa no está exenta de discusiones internas en Juntos por el Cambio, en tanto la CC que dirige la ex diputada Elisa Carrió mantiene una dura confrontación con el ex presidente de Boca Juniors Daniel Angelici.

En la Legislatura señalan que Angelici sería uno de los principales interesados en la aprobación del proyecto y que cuenta con incidencia en el grupo integrado por Atlántica de Juegos S.A. y Stars Interactive Limited, uno de los candidatos a participar del sistema online en caso de ser sancionada la ley.

En cuanto a los otros integrantes de JxC, se descuenta que en las filas del PRO (que está a punto de cumplir 13 años de gobierno en el distrito) votará a favor del proyecto, en tanto los diputados de la UCR se abstendrían, con lo que la iniciativa contaría con altas probabilidades de ser sancionada.

Pero la habilitación de las apuestas en línea generó preocupación en los trabajadores agrupados en APHARA, cuyo secretario general, Diego Quiroga, advirtió que la medida representará un perjuicio fiscal a la Ciudad, ya que el juego presencial tributa más que el electrónico.

Asimismo, Quiroga alertó sobre el peligro de la continuidad de unos 1.970 trabajadores del Hipódromo de Palermo y el Casino Flotante, donde las apuestas se realizan en forma presencial y que arrastran como adicional las restricciones impuestas por el aislamiento social desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

