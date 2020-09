https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 28.09.2020

Bolsa de Comercio de Rosario Jornada con baja de los precios de la soja y el trigo

El precio de la soja disponible bajó hoy $ 500 y cerró a $ 20.700 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que el trigo también decreció en sus cotizaciones mientras que el maíz avanzó US$ 2.

No obstante, si bien por soja disponible la comercialización fue a $ 20.700, un comprador no tradicional ofreció comprar soja con entrega en $ 20.850, en lo que fue la mejor oferta de la jornada.

En cuanto a la entrega entre abril y mayo de 2021 se ofrecieron US$ 240 por soja calidad fábrica, US$ 5 por debajo del viernes.

Por su parte, por maíz con entrega contractual se ofrecieron abiertamente US$ 160 por tonelada, significando una suba de US$ 2 con respecto a la jornada previa; misma oferta que para las entregas en los meses de octubre y noviembre.

En tanto, para el maíz con entrega entre marzo y mayo del año próximo la oferta mejoró con el transcurso de la rueda, llegándose a ofrecer US$ 155 sobre el final de la jornada, US$ 5 por encima del viernes. Para entrega entre junio y agosto, la oferta se mantuvo en US$ 140 la tonelada.

Por trigo con entrega en noviembre y diciembre se ofrecieron US$ 180, US$ 2 por debajo de la ronda anterior; enero, US$ 182; febrero, US$ 184; marzo, US$ 186.

Por último, por el girasol con entrega entre diciembre y marzo del año próximo, se ofrecieron abiertamente U$ S 300 por tonelada.

Con información de Telam