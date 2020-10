https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 01.10.2020

Brasil El mensaje que dejó un niño de siete años luego de rayar un auto con su bicicleta

En Brasil, un niño de siete años rayó un auto al golpearlo con su bicicleta. Preocupado por la situación, escribió una nota para disculparse con el dueño del vehículo. ¿Cuál fue la reacción del hombre? La publicó en sus redes sociales: se volvió viral.

El episodio ocurrió en septiembre en la ciudad de Curitiba, ubicada al sur del país. En aquel entonces, Benicio estaba en la calle andando en bicicleta con su papá Marcel cuando perdió el equilibrio y sin querer dañó un coche del barrio.

Entrevistado por el portal de noticias local Globo 1, el chico contó que mientras volvía a su casa pensó en pagar el arreglo con la plata que sus padres le regalaron para Navidad y otros días festivos. Marcel reveló al mismo medio que su hijo estaba "muy incómodo", "decepcionado" y que quería resolver el tema lo antes posible.

Exaltado pela @folha 😍 Criança deixa bilhete de desculpas após riscar carro com bicicleta https://t.co/2DPDG40A5L — Cé gatilhos (@cecastilhos) September 22, 2020

Entonces, decidió redactar un texto honesto: "Buen día. Golpeé su auto. Me caí de la bicicleta. Aquí está el teléfono de mi padre", decía en el papel.

El protagonista de la historia declaró con madurez, como si fuera un adulto, que nunca quiso "escapar" de las responsabilidades. "En ese momento pensé: 'Voy a dejar de andar en bicicleta y eso es todo, mi vida como ciclista se acabó'. Pasé años ahorrando un poco de dinero y luego todo eso se iba a gastar en una pequeña cosa", afirmó Benicio a Globo 1.

El propietario del automóvil, Marcelo Martins, subió una foto de la nota a Twitter: "¿Cómo es posible enojarse con este nene?" preguntó en su cuenta. La publicación tuvo más de 355 mil "me gusta" y fue retuiteada más de 42 mil veces.

Marcelo le explicó a su vecino Benicio que no debía pagar nada por la rayadura. "A veces pensamos que alguien que golpea tu auto puede salir corriendo, más a esta edad, pero me pareció un gesto de dulzura, de mucha honestidad. Miré por todas partes, mi auto se encontraba un poco sucio y ni me di cuenta. Si no fuera por el nota, ni me enteraba", manifestó a la cadena de televisión Rede Paranaense de Comunicação (RPC).

El padre se mostró orgulloso con la actitud de su hijo. "Siempre fue un niño muy bueno, cariñoso, preocupado por los demás. No sabe si quiere ser juez o no porque teme que en el futuro los jueces sean reemplazado por robots. Siempre fue un niño muy correcto", expresó a Globo 1.