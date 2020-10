https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador se presentó al campo con una curiosa máscara protectora Maradona se enfada tras recibir burlas por una máscara que usó para cuidarse del Covid-19

Diego Armando Maradona sorprendió a muchos aficionados del fútbol cuando acudió al partido amistoso entre el Gimnasia y Esgrima La Plata y San Lorenzo de Almagro. El entrenador se presentó al campo con una curiosa máscara protectora ante el peligro de la covid-19, una semiesfera de plástico que le cubría toda la cara y recordaba una escafandra.

Tanto el exfutbolista como su hijo, Diego Fernando, llevaron esta protección contra el coronavirus, y las imágenes de su aspecto se hicieron virales en poco tiempo. Lo compararon con el personaje animado Buzz Lightyear y se burlaron del pelusa, algo que él se tomó muy mal, y por lo que expresó su enfado con una publicación en Instagram.

#VuelveElFútbolArgentino | ¡LLEGÓ ÉL! 😍 Acompañado de su hijo, Diego Fernando, y con todos los protocolos correspondientes, así llegaba Diego Armando Maradona al Nuevo Gasómetro. ¡Hola, Diego!#SanLorenzo 🆚 #Gimnasia pic.twitter.com/ofVxSPVyUe — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) September 30, 2020

En su mensaje, explicó que su médico le había recomendado el uso de esa máscara, y criticó que se burlen de él por cuidar su salud cuando antes lo hacían por lo contrario.



“Hoy salí de mi casa con esta máscara, que me recomendó el doc. Es la misma que usan algunos médicos. Lo hice por obligación, y por respeto a todos los fallecidos por covid. Y me encontré con algunas burlas, de grandes, de chicos, y de algunos periodistas. Estos periodistas que te critican cuando no te cuidás. Y cuando te cuidás también. Esos que se ríen de gente como yo, pero cuando dan la cifra de muertos, se escandalizan. Sería bueno que entiendan que no se puede vender a toda costa, sin respeto por nada, ni nadie. Pónganse de acuerdo, muchachos”.