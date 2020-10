Alarma en Gimnasia: confirmaron que dio positivo de coronavirus un jugador que tuvo contacto con Maradona

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata del delantero Nicolás Contín que hace dos días disputó un encuentro amistoso frente a San Lorenzo y crece la alarma en el club porque durante ese partido se abrazó con el entrenador.

El delantero de Gimnasia Nicolás Contín dio positivo en coronavirus, según informó este viernes el club de La Plata, que hace dos días disputó un encuentro amistoso frente a San Lorenzo y crece la alarma en el club porque durante ese partido se abrazó con el entrenador Diego Maradona.

Contín estuvo presente en uno de los dos duelos que se jugaron en el estadio "Nuevo Gasómetro", por lo que la preocupación también aborda al "Ciclón", que éste sábado tiene previsto enfrentar a River en Ezeiza.

Pero lo que más alarmó a la dirigencia del "lobo" y a todos en general, es que en un momento del encuentro el delantero corrió hasta el banco de suplentes y se estrechó en un abrazo con su entrenador Diego Maradona.

En ese momento el DT estaba con barbijo (aunque con la nariz al descubierto) pero sin la mascarilla que utilizó en casi todo el tiempo que estuvo en el "Pedro Bidegain".

Lo que es casi seguro es que a Maradona le realizarán el hisopado el próximo lunes, para determinar si sufrió algún tipo de contagio en el amistoso.

"Tanque querido, sólo vos y tu familia saben por lo que están pasando. Yo pienso en vos. Fuerza @contin_nicolas", expresó Maradona en las redes sociales, en apoyo al momento que está atravesando el jugador.

En tanto, allegados a Maradona confirmaron el hisopado al que se someteré al DT del "lobo" la semana próxima y aclararon la situación que vivió con Contín en el amistoso ante San Lorenzo.

"El contacto que Diego tuvo con el delantero fue al aire libre, con barbijo correctamente colocado y nunca estuvo por un período mayor a los 15 minutos en un contacto directo con Contín. Con esta descripción, Diego no es considerado caso sospechoso, por no presentar ningún síntoma y por no ser considerado contacto estrecho, según la definición del Ministerio de Salud de la Nación. De igual forma para la tranquilidad de Diego y su familia, el lunes realizaremos el hisopado", reveló en las redes sociales Sebastián Sanchi, del cuerpo de prensa de Maradona.

Contín asintomático y aislado

Por otra parte, Contín está asintomático, "permanecerá aislado y con continuo seguimiento de su cuadro clínico por parte del cuerpo médico de la Institución hasta su total recuperación", según informó el club platense a través de sus redes sociales.

"El jugador manifestó perdida de gusto y olfato y se procedió a realizarle el hisopado-PCR para la detección de COVID-19 el jueves por la mañana. Este viernes se conoció el resultado positivo", informó Gimnasia a través de sus redes.

Además, Eric Ramírez también fue aislado por ser contacto estrecho con su compañero (fueron en el mismo automóvil hasta el "Nuevo Gasómetro" el miércoles).

Contin jugó en los dos amistosos y marcó el gol del triunfo por 1-0 en la segunda prueba, donde se abrazó con otros jugadores en el festejo.

De esta manera, ambos quedan descartados para los dos partidos ante Independiente, de este sábado por la mañana, en el estadio "Libertadores de América" de Avellaneda.

Con información de NA