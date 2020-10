CA Eventos a un solo click

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La organizadora profesional de eventos Carina Angelucci contó en una entrevista con Revista Nosotros todo acerca de su reciente éxito a partir de su incursión en redes sociales.

Por Soledad Vittori - Revista Nosotros



El ingreso a la casa de Carina Angelucci fue de lo más atractivo. Un espacio repleto de adornos y elementos de decoración nos acogió al ingresar al living de la vivienda de la entrevistada. El color rosado y las flores predominaban dentro de la decoración y generaban un ambiente cálido y agradable. Mientras que las fotos de su nieta terminaban de dar el toque especial que transformaba ese lugar en un hogar familiar.

La calidez y simpatía de la organizadora de eventos, denotaron su oficio. Y la mesa dulce preparada especialmente para sus invitados, dieron pauta de que Angelucci está en todos los detalles. Acostumbrada a las conversaciones fluidas, Carina charló con Nosotros como si hubiera de por medio una amistad de años. Cosa que en este rubro se valora como si de un tesoro se tratase. Y se tocaron temas de los más variados: el cambio de enfoque de su emprendimiento, la pandemia y su reciente incursión en el mundo de las redes sociales.

Foto: Florencia Tavella.

"Soy organizadora profesional de eventos desde hace 15 años y tuve mi paso por todos los eventos sociales, empresariales e institucionales de la ciudad. No obstante, la llegada de los salones con sus propios proveedores y esta onda de unir a todos dentro de un mismo espacio, me llevó a querer cambiar de enfoque. No me enganche con este esquema porque no me gusta encasillarme. Me gustan los eventos personalizados y priorizo siempre los deseos del cliente. Entonces viré a otro tipo de propuestas. Desde hace un par de años me volqué a los infantiles, que es lo que más me gusta dentro de mi rubro. Y fue cuando encontré este nicho que me vi realizada.

"La organización de eventos infantiles me gustó siempre. Mi enfoque está puesto en trabajar con las emociones de los niños. Modifiqué la forma en la que me manejaba a causa de la pandemia y surgió el evento personalizado. Me adapté al protocolo. Si se puede hacer una reunión para 10 personas, armo un evento para 10. Algunas madres que contrataron mi servicio reunieron algunos primitos e hicieron un festejo especial para ese número de nenes. Y si no, se puede armar un desayuno o una merienda para que llegue a la casa del niño, super personalizado con la temática que más le guste, con la mini torta, las galletas decoradas, y todo lo necesario para alegrar a ese pequeño en su día. Me encargo de preparar todo lo que incluye el combo con mucho amor: empezando por la torta, pasando por los mini bocaditos hasta llegar a la decoración. Y eso se ve en el resultado.

"Vivo en una familia de comunicadores sociales, mi hija es realizadora audiovisual, mi marido es periodista y tiene una agencia de publicidad, mi hijo es comunicador social. Pero yo siempre tuve un muy bajo perfil y ahora me tuve que animar a mostrar lo que hago. Le hice caso a mi familia, sobre todo a mi hija que maneja las redes sociales de muchas empresas. Tuve una charla seria donde me preguntó si realmente quería trabajar todos los días de mi vida y vivir de esto, a lo que le respondí que sí. Y fue contundente con su contestación al decirme 'si querés esto, entonces tenés que mostrarlo'. Y bueno, así empecé. Es un emprendimiento familiar. Mi hijo saca las fotos y se las manda a editar a mi hija Flor, y desde que me sumé a esta movida nos va bárbaro. En 4 o 5 meses me empezó a salir muchísimo trabajo. Mis proveedores están sorprendidos de la cantidad de pedidos que ingresan.

"La incursión en el tratamiento de la imagen y en las redes sociales, transformaron este emprendimiento en pocos meses. Fue un cambio radical, yo no mostraba mucho mi trabajo y a partir de que arranqué a exponer en redes lo que hago fue una ola, un cambio vertiginoso. Cuando publicó en Instagram un desayuno me llueven los mensajes preguntando cuánto cuesta, si se puede hacer de otra temática, si hago envíos o si se puede pagar con tarjeta. La gente reacciona mucho a este tipo de contenidos. Personas de todas las edades. Estoy muy contenta con la repercusión y la cantidad de pedidos que tengo. E invitó al que no conoce mi Instagram a ver esto que con tanto amor genero", finalizó Angelucci.

Foto: Florencia Tavella.

Una celebración especial

Carina se autodefine como anti peloteros y pro eventos en casa. Recientemente organizó el cumpleaños de la hija de una de las influencer más reconocidas de la ciudad, Agustina Rico, donde llevó a cabo un armado muy completo desde el diseño y la ejecución para mostrar en sociedad un ejemplo de lo que será de ahora en adelante, cuando pase la pandemia, su trabajo.