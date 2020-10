El entretenimiento social se reinventa en pandemia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El regreso de diversos espacios como alternativa para espectáculos sociales tendrá desde este fin de semana nuevas alternativas en varias ciudades.

Télam

El regreso de los autocines, esta vez como reinvención gestionada durante la pandemia de coronavirus, se impuso como la principal alternativa a las salidas sociales en gran parte del país, así como algunas presentaciones de circo o recitales, que tendrán nuevas funciones este fin de semana en localidades de Buenos Aires, Córdoba, Entre Rios y Mendoza.



Si bien los empresarios señalaron a las corresponsalías de Télam que el autocine "es un recurso temporario" para paliar la caída de la recaudación por el aislamiento desde hace seis meses, las autoridades señalaron que la propuesta "tuvo muy buena receptividad" al punto que en algunas provincias se organizaron "auto-peñas" folklóricas y "auto-iglesia" por parte de cultos evangélicos.



En La Plata funciona desde septiembre un autocine en la República de los Niños y en su debut, con la película "Rápido y furioso. Hobbs & Shaw", contó con la asistencia de más de 100 personas en unos 200 automóviles.



Según el municipio, a través del sitio https://autoflap.com.ar se pueden adquirir las entradas que van de 800 a mil pesos por auto y conocer los horarios de las funciones, de jueves a domingo.



El autocine de San Isidro proyectará el domingo en una función especial el filme "Los que vuelven", de Laura Casabé, que fue presentado en el Festival de Cine de Sitges, España.



En Bahía Blanca, el autocine se realizó el 22 y 23 de agosto en el autódromo Ezequiel Crisol. Lautaro Lari, uno de los organizadores, dijo a Télam que "las funciones empzaron a las 21, la entrada valía $1.200 y dentro del predio había un food truck con venta de comida, panchos, hamburguesas y gaseosas".



"Tuvimos una muy buena aceptación de la gente, el primer día fueron alrededor de 120 automóviles y el segundo 90, podían ingresar hasta 4 personas por auto. Fue una experiencia muy positiva y linda", agregó Lari.



En Córdoba, el 19 de septiembre se estrenó el autocine de la localidad de Juárez Celman y se proyectaron 2 películas (Metegol y Desertor). Las funciones continúan todos los sábados en el predio Los Bosquecitos, con capacidad par 120 vehículos, con valor de la entrada por auto de $150, que el municipio decidió donar al cuartel de Bomberos Voluntarios.



El sonido de cada película llega a a cada auto a través de la frecuencia de una FM local y se trabaja para abrir otros autocines en la provincia.



En Neuquén, la localidad de Loncopué habilitará mañana un autocine como parte del programa de actividades de su aniversario. La Dirección de Cultura habilitó un link para la inscripción y reserva de estacionamiento en la cancha del camping municipal para la nueva versión de la película "Mulán", a las 21.



En Entre Ríos, los artistas locales de Solos al piano ofrecieron 2 autoconciertos en el Centro de Convenciones de Concordia, con entrada libre y gratuita, al que solo se ingresó con autos con sonido por radio.



El intendente Alfredo Francolini habilitó para mañana los shows acústicos en vivo en locales gastronómicos, con 9 metros cuadrados para cada artista, y distancias de al menos 3 metros entre las mesas.



En San Rafael, al sur de Mendoza, este fin de semana se lanzará por primera vez un autocine en el predio de un complejo privado "con 3 pantallas gigantes y sonido potente con habilitación para 5 personas por auto", dijo a Telam el organizador, Daniel Tapia.



En junio, en Mendoza también había debutado el primer autocirco creado por una mujer payasa, con varias funciones en una carpa y un alimento no perecedero como entrada y transmisión vía streaming.



"Fue muy emotiva la primera función en este formato porque contó con una gran variedad de artistas, malabaristas, magos, acróbatas aéreos, entre otros", contó a Télam la única payasa dueña de una carpa de circo en Mendoza, María Virginia Bernad (35).



"El circus Magenta nació desde la necesidad de darle un nuevo espacio a la mujer, es un circo con perspectiva de género en cada espectáculo", resaltó.



En Catamarca, el ministro de Cultura y Turismo, Luis Maubecín dijo que "acá fue una iniciativa público-privada, unos chicos alquilaron unas pantallas led y decidieron reinventarse ya que su actividad había quedado paralizada durante la pandemia y se asociaron con una radio para tener el sonido en los autos".



El autocine se realizó en el "Predio Ferial Catamarca" donde, dijo, "también hubo teatro enlatado o via streaming desde los autos y luego pasamos a la autopeña, primero transmitida y luego en vivo. Los grupos de músicos estaban en vivo en escenario porque tenemos protocolos aprobados por el Comité Operativo de Emergencia. Han sido diferentes etapas y ahora estamos por probar con teatro infantil en vivo".



En La Pampa, Walter Geringer, propietario del único cine que tiene la ciudad de Santa Rosa, dijo a Télam que hizo en un autocine 4 funciones en julio en conjunto con la municipalidad y empresas gastronómicas, con una respuesta del público "excelente y un impacto positivo reflejado en las redes sociales y en medios locales y nacionales".



"Si bien presentamos varias veces propuestas para darle continuidad, por el momento han sido desestimadas" señaló y apuntó que el autocine "es un respiro temporario, pero no una solución ante la crisis del sector con los cines cerrados desde marzo, muchos tuvieron que cerrar definitivamente".



En Chubut, el autocine se aplicó como prueba piloto en Rawson y Puerto Madryn, donde la actividad se desarrolló como preludio del festival de cine MAFICI, con la proyección sobre una pantalla frente al mar del film "Metegol".



"La experiencia estuvo buena pero no se pudo sostener ya que los casos de coronavirus crecieron en Puerto Madryn y eso obligó a otras prioridades" explicó a Télam Damián Martínez, uno de los organizadores.



En San Luis, varios municipios organizaron junto al Gobierno local, autocine y también autocirco los fines de semana en playones de estacionamientos con capacidad para 50 autos y con entrada gratuita.



"La propuesta tuvo buena receptividad mientras se pudo hacer y la mayor concurrencia fueron durante las vacaciones de invierno, ya que al no existir otra oferta cultural debido a las condiciones sanitarias, resultó ser atractivo", expresaron fuentes municipales. Pero, por un rebrote de Covid-19 en toda la provincia, el Comité de Crisis local suspendió todos los eventos culturales.



En Salta, desde hace algunos años se realizaban funciones de autocine en el estacionamiento del Centro Cívico Municipal hasta enero y tras la fase de aislamiento social y su posterior flexibilización, en junio se habilitó una doble función del autocine de la que tomaron parte unas mil personas en 300 autos.



Por otro lado, la iglesia Catedral de los Milagros comenzó en junio el sistema de "autoiglesia" para los encuentros de los domingos, en el parque Blessed Land, hasta donde llegaron unos 300 vehículos con un promedio de cuatro personas adultas cada uno, para escuchar el mensaje del pastor, emitido desde un escenario y transmitido por una frecuencia de radio corta.



También por los rebrotes se suspendieron las ceremonias religiosas en Salta.