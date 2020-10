Buena prueba de Atlético Rafaela ante Newell´s

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En lo que fue el primer amistoso de pretemporada, el cuadro rafaelino tuvo una producción aceptable y empató con la Lepra 1 a 1.

El partido se jugó en el "Coloso" del Parque de la Independencia y tuvo dos tiempos de 35 minutos cada uno, con goles que llegaron en la segunda mitad.

El partido se jugó en el “Coloso” del Parque de la Independencia y tuvo dos tiempos de 35 minutos cada uno, con goles que llegaron en la segunda mitad.

Había muchas dudas sobre cómo podía reaccionar el elenco de Walter Otta, quien todavía no tenía en sus planes llevar a cabo cotejos preparatorios debido a que el plantel se le desarmó por completo a mitad de año, se la tiene que arreglar con muchos pibes del club, solo hace un mes que la Crema arrancó con los entrenamientos y no tuvo más que un par de jornadas para hacer fútbol formal antes del choque de este sábado. Encima, el DT se encontró con la mala noticia de que la principal figura del equipo, Claudio Bieler, a último momento no viajó a Rosario por una molestia.

Por ello, de antemano, parecía que el cuadro de Frank Darío Kudelka iba a imponer las condiciones claramente, en función de su jerarquía, del mes más que le lleva de ventaja practicando y teniendo contacto con la pelota, pero solo lo consiguió en la primera parte del complemento.

Con estos panoramas, Newell´s salió a jugar con: Alan Aguerre, Facundo Nadalin, Fabricio Fontanini, Manuel Guanini y Mariano Bittolo; Aníbal Moreno, Julián Fernández y Nicolás Castro (53′ Luciano Cingolani); Francisco González, Ignacio Scocco y Maximiliano Rodríguez; y los del barrio Alberdi rafaelino lo hicieron con: Matías Tagliamonte; Lucas Blondel, Gastón Tellechea, Stefano Brundo y Angelo Martino (45′ Alex Luna); Ayrton Portillo (59′ Guillermo Funes), Emiliano Romero, Facundo Soloa (59′ Lautaro Navas) y Matías Valdivia; Maximiliano Bustamante (42′ Enzo Copetti) y Juan Cruz Esquivel (59′ Thiago Nuss).

El equipo de Walter Otta dejó una buena imagen en el primer tiempo, porque tuvo orden, esperó bien parado en el fondo, con volantes que se tiraron varios metros atrás para ocupar todos los espacios y meter mucha presión para incomodar al adversario en tres cuartos de cancha. La apuesta para lastimar fue la salida rápida y un par de veces Atlético sacó la contra y desnudó gruesas falencias en la última línea rojinegra. Fue así que tuvo la primera del duelo cuando a los 19’ Esquivel se metió en el área y Daguerre se quedó con el mano a mano. En tanto que la única que sufrió Tagliamonte fue un pase profundo de la “Fiera” a Scocco, que se fue apenas por encima del travesaño.

En el complemento, los de Kudelka salieron decididos a hacer valer la diferencia de jerarquía y hasta el cuarto de hora inclinaron la cancha y desperdiciaron no menos de cuatro situaciones claras para anotar ante un Atlético que cayó en la confusión.

Después, el partido se tomó un respiro, el albiceleste empezó a acomodarse otra vez y en jugada aislada, pero bien combinada, Portillo quedó frente a Daguerre y con un disparo alto mandó el balón dentro del arco, en el minuto 19.

En los minutos siguientes, la Lepra retomó el dominio, pero ya no fue abrumador y, a cinco para que termine, Scocco se metió entre los centrales y pisando el área grande la tocó por arriba de Tagliamonte estableciendo el empate.

En pitazo final dejó una mueca de satisfacción en Walter Otta, por la respuesta anímica de sus jugadores y porque en varios pasajes se vio un equipo bastante bien coordinado a la hora de defender y contener. Igualmente, sabe que deberá poner el acento de la mitad de cancha hacia adelante, porque no mostró nada de nada, algo que será clave si quiere ser protagonista y aspirar a uno de los dos ascensos que estarán en juego cuando la pelota ruede nuevamente.