https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 05.10.2020 - Última actualización - 17:03

16:59

Rugby

Covid positivo para Juan Imhoff

El rosarino, ex jugador de Duendes, ya pasó el período de contagio. No peligra su reciente convocatoria a Los Pumas para jugar el Rugby Championship en Australia.

Crédito: Archivo El Litoral



Crédito: Archivo El Litoral

Rugby Covid positivo para Juan Imhoff El rosarino, ex jugador de Duendes, ya pasó el período de contagio. No peligra su reciente convocatoria a Los Pumas para jugar el Rugby Championship en Australia. El rosarino, ex jugador de Duendes, ya pasó el período de contagio. No peligra su reciente convocatoria a Los Pumas para jugar el Rugby Championship en Australia.

Luego de que la semana pasada se informara desde Racing 92 la postergación del partido con La Rochelle del último sábado por el Top 14 debido a nueve casos de Covid-19 positivos, Natacha Eguía, esposa de Juan Imhoff, confirmó en sus redes sociales que tanto ella como el wing que fue convocado a Los Pumas para el Rugby Championship tiene coronavirus. "Después de siete meses de tomar todas las precauciones recomendadas, cuidarnos, cuidar a nuestro entorno, usar máscara, alcohol en gel, distancia social y todo lo que estuvo a nuestro alcance, contrajimos el Covid-19", comenzó escribiendo la modelo. Posteriormente, Natacha continuó contando: "Hace nueve días comenzamos con los primeros síntomas y dos días después los resultados del test nos dieron a Juan y a mi positivos... Dolor de cabeza, dolor corporal, tos, fiebre, pérdida del gusto y del olfato... sensación horrible los primeros días que con el paso del tiempo y muchos cuidados, descanso, hidratación, buena alimentación a base de frutas y verduras como nos dijo el doc, fueron desapareciendo". "Hoy ya pasamos el período de contagio y nos sentimos muy bien solo persisten la pérdida de estos sentidos que uno no valora mientras los tiene... Por suerte, fue una semana de buenas noticias, materias promocionadas y avance de la tesis. Ahora volvemos al ruedo con todooooooo... ¿Quién nos para @imhoffjuan_ ???", cerró la publicación. Recordemos que la convocatoria de Imhoff a Los Pumas para el Rugby Championship no corre peligro, ya que los jugadores que se incorporarán desde Europa al plantel argentino en Australia lo harán dentro de un par de semanas.