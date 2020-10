https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 07.10.2020 - Última actualización - 8:29

8:20

Este miércoles la localidad del departamento Las Colonias celebra su sesquicentenario con una serie de actividades que tienen como objetivo honrar la memoria y el legado de los primeros colonos que a lo largo de estos 150 años forjaron una de las comunidades más prosperas de la provincia.

150 años de progreso, crecimiento y consolidación Franck revaloriza su historia y rinde homenaje a sus primeros pobladores Este miércoles la localidad del departamento Las Colonias celebra su sesquicentenario con una serie de actividades que tienen como objetivo honrar la memoria y el legado de los primeros colonos que a lo largo de estos 150 años forjaron una de las comunidades más prosperas de la provincia. Este miércoles la localidad del departamento Las Colonias celebra su sesquicentenario con una serie de actividades que tienen como objetivo honrar la memoria y el legado de los primeros colonos que a lo largo de estos 150 años forjaron una de las comunidades más prosperas de la provincia.

La Colonia de Franck, como se llamaba en sus comienzos, surgió de un contrato de colonización que suscribió Mauricio Franck con Ricardo Foster y el gobierno de la Provincia de Santa Fe, en un terreno de 3 leguas próximo a Santa Fe y que fue subdividido en lotes de 33 hectáreas.

El inicio de la Colonia data del año 1870, con el aparcelamiento de las tierras adquiridas por Franck, que luego vendió en concesión a los colonos inmigrantes de la época, principalmente italianos, franceses y suizos-alemanes.

Si bien se especula que la fundación de Franck fue el 27 de septiembre de 1870, no existe registro alguno de la fecha exacta; solo se estima que la Colonia comenzó como tal cuando llegaron los primeros colonos en octubre de 1870. Esa primitiva población se componía de 105 italianos, 35 suizos y 22 franceses (datos referidos al año 1872).

Precisamente en este 2020 se cumplen los primeros 150 años de vida de la localidad, y desde la comuna local junto a la instituciones del pueblo -y también los vecinos habían preparado una serie de eventos, homenajes y actividades que la llegada de la pandemia de Coronavirus terminó por modificar. Cambiaron los planes, pero no el espíritu de la localidad y de su gente en honrar la memoria y el legado de los primeros colonos.

Es por ello que este miércoles desde las 10 horas, en la explanada de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario se desarrollará el acto oficial en conmemoración del 150° Aniversario de la fundación de Franck.

Debido al estad de emergencia sanitaria no se realizará el tradicional desfile de instituciones. El acto sólo contará con la presencia de autoridades comunales, y un representante de cada institución y podrá verse a través de la web oficial de Facebook de la comuna. En tanto desde las 17 se realizará una caravana por las calles de la localidad con la imagen de la Santa Patrona Virgen del Rosario.

Reflejar la identidad

El vicepresidente comunal Damián Franzen habló con El Litoral y trazó un panorama del trabajo realizado en el marco del sesquicentenario y del orgullo que significa formar parte del Ejecutivo en una fecha que quedará para la historia.

“Fue un año muy particular en el que veníamos desde hace tiempo trabajado para esta fecha tan importante para el franckinos. En enero ya teníamos prevista una agenda muy cargada, con actividades a nivel institucional, homenajes, reconocimientos y nuevas obras, pero lamentablemente con la llegada del Covid-19, toda la agenda prevista desde marzo hasta octubre no pudo realizarse. Tuvimos que armar un plan b y siguiendo todos los protocolos, desde hace varias semanas venimos realizando reconocimientos a instituciones y a personalidades destacadas de nuestra historia”.

Franzen agregó que además a través de diferentes spots audiovisuales fueron reflejando la vida, la idiosincrasia de los habitantes, el crecimiento de las empresas y el trabajo de cada una de las instituciones del pueblo.

Foto: El Litoral

“Vamos a ir reflejando todo lo se hizo en las últimas semanas, además de la presentación de producciones artísticas -como la canción de Franck- que se han hecho especialmente para esta fecha, con la presencia de artistas locales. La idea es que ese material quede para todos los vecinos de Franck y que ese sentimiento de orgullo hacia nuestra localidad se vaya transmitiendo de generación en generación”.

El funcionario comunal mostró su satisfacción porque junto a la comunidad y las instituciones se está revalorizando la historia de Franck. “Tenemos la idea de presentar el año que viene el libro del sesquicentenario, pero a lo largo de todo este tiempo vamos mostrado a través de la redes sociales parte de la historia rica que tiene nuestra localidad. Poniendo de relieve los valores, la idiosincrasia y el valor de trabajo y el espíritu emprendedor que nos legaron los colonos. Además tomando la posta desde la comuna para que las próximas generaciones también puedan recordarnos a nosotros como una generación que llevó a cabo diferentes acciones para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos y nietos”.

Dejar una huella

Por su parte el presidente comunal Javier Enrico manifestó que en este año tan especial para todos los fanckinos han decidido remarcar las obras que se fueron realizado lo largo de este último tiempo: el corralón comunal, la renovación del ingreso este, la puesta en valor de la ciclovía y la incorporación de herramientas para el sistema de salud en un año marcado pr la pandemia de Covid-19,

“También se ha estado trabajando en la seguridad vial y en la sustentabilidad del transporte. Además se proyecto una puesta en valor de parques y paseos para dejarlos en óptimas condiciones y que el vecino pueda disfrutar de su pueblo. En lo personal es un orgullo inmenso poder estar al frente de la comuna en estos 150 años, junto a un excelente grupo de trabajo y con el acompañamiento del personal comunal. Vivir este proceso es muy bueno. Más allá de lo que representa este año por la pandemia, y que no nos ha dejado festejar como le hubiéramos preferido y como estuvimos trabajando durante mucho tiempo, igualmente es un momento histórico que quedará en la memoria de todos”.

Enirco señaló que los vecinos de Franck están muy orgulloso de su pueblo. “Siempre buscamos innovar y trabajar en mejorar lo que se hizo. Es una marca que tenemos con nuestro grupo de trabajo y la llevamos adelante. Quiero agradecer a toda la comunidad, y a todos los que han pasado por Franck en estos 150 años. Los primeros inmigrantes que han venido a estas tierras y han dejado una huella, junto al fruto de la enseñanza y de la cultura del trabajo, la educación y del esfuerzo. Somos parte de un país que está viviendo días duros, pero en esta “patria chica” como le decimos nosotros a Franck, se ve a una Argentina que puede salir adelante con esfuerzo, trabajo y dedicación. Es una decisión que deben tomar las autoridades que guían los destinos del país. Nosotros acá seguimos trabajando con ese objetivo. El trabajo de la industria, del campo, del comercio y de los vecinos - con el apoyo de la comuna- tiene como objetivo brindarle la mejor calidad de vida a nuestros vecinos”.

“La marca Franck”

Luciana Ferreira, secretaria comunal, contó a El Litoral que el trabajo de investigación que se hizo para el libro del los 150 años le permitió seguir aprendiendo y apasionarse aún más por la historia de Franck.

“Son muchos sentimientos encontrados. Este año en el que uno pensaba estar de festejo en conjunto con vecinos e instituciones no lo vamos a podemos hacer. Teníamos planeado ir habilitando importantes obras de infraestructura, acompañar a nuestras instituciones para crecer aún más en este año tan particular para nosotros, potenciando todo lo que tiene Franck. La imposibilidad de llevar a cabo una serie de celebraciones que habíamos previsto desde el año 2019, nos impulsó a que nos pusiéramos a investigar más la historia de nuestro pueblo”.

Ferreira sostuvo que si bien uno va aprendiendo de la historia de Franck a través de la investigación, también el descubrimiento de ciertos hechos históricos llevan a apasionarse cada vez más por el pueblo y el desarrollo que ha tenido en estos 150 años.

Foto: El Litoral

“Eso nos lleva a entender cuál es la marca que tiene Franck. Esa marca del empuje, del desarrollo y de estar permanentemente avanzando hacia una mejor calidad de vida. Ahí se ve el sacrificio y el trabajo de los primeros pobladores en la construcción de la iglesia, de la escuela y de los esfuerzos que se hicieron las instituciones públicas. En cada uno de los emprendedores de la localidad que hicieron la imagen que hoy tenemos nosotros de nuestro pueblo. Conocer cómo fue el desarrollo de nuestra localidad nos empuja a nosotros como personas públicas a seguir y continuar con este legado en el tiempo”.

La funcionaria comunal remarcó que la próxima meta como sociedad es que nunca decaiga la idiosincrasia del frankino. “Que Franck siga siendo sinónimo de desarrollo, de oportunidades para todos,. Que siga siendo ese pueblo que está un paso adelante en desarrollo, en infraestructura y en temas educativos. Creo que esa es la marca más importante. Estos 150 años deben ser el impulso para que Franck continúe por el camino del desarrollo y potenciar esa idea para nosotros es lo más importante”.

Orgullo

Por último Graciela Rut, tesorera y referente en materia pública y de salud, se mostró orgullosa de formar parte del Ejecutivo en este 150° Aniversario.

“Me enorgullece porque el trabajo que se está haciendo, y me toca hacer en cuanto el acompañamiento a la parte social y de salud es muy bueno. Quiero destacar en estos tiempos de pandemia a nuestro equipo de salud que es realmente maravilloso. Se trabaja coordinadamente entre el sistema de salud público y privado para brindar el mejor servicio a la localidad en momentos sanitarios complicados a nivel mundial”.

Rut agregó que el plantel de profesionales de la salud viene trabajando fuertemente a lo largo de los últimos meses.

“Este es un año muy particular, porque nos celebrar los 150 años de nuestro querido pueblo, pero también no podemos descuidarnos de la pandemia de Coronavirus, que no afectado solo nuestra localidad sino a todo el país y el mundo. Es un acontecimiento muy importante y hay que estar muy equilibrados para acompañar por un lado a nuestro pueblo en los festejos de los 150 años y por el otro el acompañamiento que tenemos que hacer a los profesionales de la salud que día día están frente a esta lucha”, añadió.