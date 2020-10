Por demoras del ministerio de Educación, Coronda perdería una obra millonaria

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El tema preocupa y mantiene en vilo a la comunidad. Podría perderse el dinero (debido a que hay una fecha límite) para la obra del Gimnasio del Centro de Educación Física N° 22 debido a la demora del ministerio de Educación en el envió de los planos.

Alfredo Miguel Ceballos | region@ellitoral.com

La gravedad de la situación llevó al Cub de Leones Coronda a convocar a Conferencia de Prensa y explicar en detalles el total de la gestión ante el Ministerio. En diálogo con El Litoral la Arquitecta Marha Nidia Gonzales, integrante del Club de Leones de Coronda manifestó que la idea de gestionar el financiamiento de la construcción del CEF Nº 22 surgió hace más de 5 años.

“A comienzos de 2019 el Club de Leones de Coronda comenzó las gestiones ante el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe porque ya estábamos próximos a ingresar en nuestro “turno”.

No recuerdo si fue en agosto o setiembre de 2019 que las autoridades del Ministerio estuvieron en Coronda haciendo la presentación del proyecto y entregándonos el CD con la planimetría (solo falta el cálculo de estructura pero nos facultaban a encomendarlo por nuestra cuenta con supervisión del Ministerio)”.

La Arquitecta aclaró que con ese proyecto se hicieron gestiones en LCIF (Lions Clubs International Foundation) y a fines de enero de este año, LCIF informa al Club de Leones de Coronda que fue aprobado el financiamiento. Además durante el mes de febrero se completaron los trámites de aceptación de condiciones y firma del convenio.

“Ante el cambio de autoridades de gobierno solicitamos al Director del CEF que gestionara una reunión a fin de informar sobre el inicio de las obras. Antes de que ello se concretara se presentó la cuarentena a raíz del COVID-19 y todo se paralizó. En el mes de julio nos informan desde LCIF que teníamos tiempo hasta setiembre para el inicio de las obras caso contrario perderíamos ese financiamiento. Inmediatamente nos pusimos en contacto con el Director del CEF y él con las autoridades de Educación. Con sorpresa nos informa que las nuevas autoridades no conocen nada sobre este proyecto y le solicitan que inicie un expediente. Ahí le entrego copia del CD con el proyecto del CEF realizado por la gestión anterior”.

Gonzales señaló que finalmente a mediados de agosto tomaron contacto con la Arq. Patricia Dorigo, a quien le manifestaron la urgencia de contar con el proyecto.

Foto: El Litoral

Idas y vueltas

“Accedimos a recibir los planos generales como para iniciar gestiones administrativas (Municipalidad y Colegio de Arquitectos) mientras ellos continuaban con el desarrollo del proyecto. El 31 de agosto retiré personalmente los planos generales que me fueron entregados por la Arq. Laura Mozatti en Infraestructura del Ministerio de Educación. Pasaban los días y como no teníamos noticias del proyecto ejecutivo el 10 de setiembre enviamos correo electrónico a la Arq. Mozatti preguntándole sobre la entrega de los planos para iniciar la obra. Como no tenía respuesta los días 14 y 15 de setiembre intenté comunicarme con la Arq. Dorigo a través del celular. Al no tener tampoco respuesta solicitamos al Director del CEF que por favor tratara de comunicarse con las autoridades del Ministerio para manifestarles que si no recibíamos el proyecto podíamos perder el financiamiento de la obra. También algunos socios del Club iniciaron contactos personales con autoridades de gobierno”.

Por otra parte desde el Club de Leones de Coronda manifestaron que el pasado 18 de setiembre el Director del CEF informó que el jueves 24 de setiembre llegarían a Coronda la Directora de Infraestructura del Ministerio Arq. Patricia Dorigo y el Director de Educación Física a entregar el Proyecto Ejecutivo.

“Grande fue nuestra sorpresa cuando la Arq. en acto público informa que vinieron a recorrer el terreno para desarrollar el proyecto, describiendo una materialidad que nada tiene que ver con el proyecto y presupuesto sobre el que gestionamos el pedido de financiamiento. Allí manifestó públicamente que cuando se enteraron de ésto no encontraron “más que un papelito”; que esta obra les había caído “en un plato volador”. La realidad es que había un proyecto que ella desechó; decidió comenzar de cero y además con niveles de terminación (según lo manifestado ese día) de un costo sensiblemente mayor”.

En este sentido Gonzales anunció que el compromiso fue realizar las etapas 1 y 2 de un total de 5 que tenía el proyecto oportunamente entregado por las anteriores autoridades de gobierno, por un monto de 164.000 dólares de los que 100.000 dólares serían aportados por LCIF y 64.000 dólares por el Club de Leones de Coronda y su comunidad.

“En ese momento junto con el Presidente del Club de Leones de Coronda solicitamos una fecha estimativa de entrega de proyecto sin lograr ningún tipo de precisión; solo dijo la Arq. Dorigo que se pondría a trabajar “a full”; también le solicitamos que la materialidad del nuevo proyecto tuviese en cuenta el presupuesto utilizado para la gestión. Han pasado 2 semanas y seguimos sin ninguna noticia. Mientras tanto solicitamos una prórroga ante LCIF; haciendo una excepción y como último plazo nos otorgaron el 15 de noviembre como fecha máxima para demostrar que iniciamos al menos los concursos de precio”.

Por último la Arquitecta dejó en claro que la institución tiene más de 50 años de trayectoria y no se maneja de manera irresponsable en la planificación de sus actividades. “El pedido de financiamiento lo basamos en un proyecto, cómputo y presupuesto realizado por la gestión anterior (no en un papelito). Creíamos en la continuidad del Estado. Necesitamos la entrega por parte del Ministerio de Educación del proyecto ejecutivo del Gimnasio del CEF Nº 22 considerando el financiamiento gestionado”, apuntó.