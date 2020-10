https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Alemania Lavrov afirmó que Rusia no puede investigar el caso Navalny por falta de datos

Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea se están deteriorando rápidamente, dijo el viernes el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, en respuesta a una pregunta sobre posibles sanciones de la UE contra Moscú por el envenenamiento del crítico del Kremlin Alexei Navalny. "No nos sorprende que se anuncien sanciones, sin pruebas y sin concluir la investigación que exigen Alemania y otros países de la Unión Europea", dijo el titular de Exteriores ruso.

Lavrov afirmó en una conferencia de prensa en Moscú con su homólogo danés, Jeppe Kofod, que Rusia no puede investigar el envenenamiento del líder opositor por falta de "datos" y lamentó que Alemania haya rechazado la propuesta de su gobierno de llevar a cabo una investigación conjunta del caso y no haya compartido con Rusia la información clave que le permitiría desarrollarla por su cuenta. Para el ministro ruso "ya no se trata de un asunto bilateral, sino internacional".

"Nos dicen que nosotros mismos debemos investigar este crimen, pero no podemos investigar un caso del que no tenemos datos", dijo Lavrov. Moscú ha negado repetidamente su participación en el caso de envenenamiento de Navalny, aunque este ha acusado directamente al presidente Vladimir Putin de estar detrás del ataque, una idea que el Kremlin ha rechazado.

El ministro de Exteriores danés anunció que su país se sumará a las sanciones, pues "condena decididamente el atentado que tuvo lugar en Rusia contra Alexei Navalny con el empleo de sustancias tóxicas militares". Y recordó que el envenenamiento del líder opositor fue confirmado por laboratorios de Alemania, Suecia, Francia y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). "Exigimos una investigación exhaustiva y transparente para establecer quién intentó matar a Alexei Navalny y para que nadie quede impune", subrayó Kofod.