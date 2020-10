La ocupación de camas en centros de salud se mantiene cerca del máximo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cantidad de casos diarios detectados de Covid-19 en la provincia sigue con los mismos niveles de septiembre. Eso provoca que la cifra de camas ocupadas continúe muy alta. Pedido de responsabilidad social para una batalla prolongada.

“El coronavirus se va a quedar mucho tiempo con nosotros”, aseguró Rodrigo Mediavilla, director provincial de Calidad, Regulación y Fiscalización del tercer nivel de atención, en diálogo con El Litoral. “No podemos vivir en fase 1 durante 11 meses. Sería una locura. Los médicos vemos una arista que es la realidad sanitaria, pero los ministros y el gobernador deben mirar esta realidad desde toda su coyuntura. Como son la productividad, la economía, la educación”, agregó.

Mediavilla remarcó su idea de que haya responsabilidad ciudadana, compromiso social en estos meses. “De esto se sale todos juntos”, afirmó. Es probable que esta enfermedad siga haciendo estragos al menos seis meses más. “La vacuna está todavía en fases de estudio. No va a llegar en lo inmediato. Como dice el gobernador, la única vacuna que tenemos es el aislamiento”, enfatizó.

Este médico conoce la realidad de la salud en todo el territorio santafesino. Una actualidad en donde la cantidad de camas ocupadas es muy alta debido a la pandemia. El promedio en todo Santa Fe es del 73%. “Ese número sin análisis carece de fundamento. No es lo mismo el 50 por ciento de saturación en Reconquista que el 95 por ciento de saturación en Rosario. Lo más importante es la regionalización. Tenemos un 80 por ciento en Venado Tuerto. La semana pasada teníamos un 100 por ciento de saturación en Venado Tuerto. Gracias a los planes de contingencia que van elaborando la ministra (de Salud de la Provincia, Sonia Martorano) con el gobernador (Omar Perotti) se pudieron refuncionalizar los quirófanos y ahí se ganaron 10 camas críticas más y descendió la saturación”, comentó. “Es un escenario preocupante, crítico. Cuando uno analiza el sistema de salud, por encima del 80 por ciento de saturación empieza a haber problemas de disponibilidad de camas”, agregó.

Consultado por el centro del hipódromo de Rosario, afirmó que está en funcionamiento, pero que depende de la Municipalidad de esta ciudad. En relación al Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria, dijo: “Ayer (jueves) a la noche tenía 24 camas ocupadas de 24. No tenía lugar para terapia intensiva. Hoy (viernes) se han ido haciendo algunos corrimientos, pero la saturación es casi completa del Baigorria y de casi todos nuestros hospitales”.

Mediavilla también hizo referencia al sector privado. Existía la posibilidad de aumentar la cantidad de lugares disponibles en los sanatorios. “Cuando arrancamos con la pandemia, se pensaba que el sistema de salud público se iba a apoyar en el privado. Y hoy la realidad marca que es un poquito al revés. Es el privado el que se apoya en el público. Nosotros en este momento tenemos alojados pacientes que tienen obra social, pero desde ya que no es un reproche. La salud pública es para todos. Como lo piensa la ministra y el gobernador. Para el que tenga plata y para el que no la tenga. Para aquel paciente mutualizado que no pueda alojarse en el efector de salud que le corresponda la salud pública va a responder. La salud pública tiene un 97 por ciento de saturación de PAMI acá en Rosario y el sistema de salud público está respondiendo”, aseguró el funcionario público.