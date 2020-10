Diputados busca respuestas en torno a la construcción del CEF de Coronda

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 11.10.2020 - Última actualización - 10:14

El diputado de la UCR Juan Cruz Cándido, junto a la referente radical Victoria Tejeda recogieron la preocupación de la comunidad y buscarán respuestas del Ejecutivo

El diputado radical Juan Cruz “Cacu” Cándido busca, Legislatura provincial mediante, que el Ejecutivo informe sobre las demoras en torno a la construcción del gimnasio para el Centro de Educación Física N° 22 de la ciudad de Coronda. La preocupación de la comunidad llegó al legislador por parte de la ex diputada y ex candidata a vicegobernadora Victoria Tejeda. “Vemos con preocupación la poca o nula reacción de la gestión provincial frente a cuestiones urgentes, tenían todo acomodado desde la gestión anterior para avanzar en esta obra y sin embargo, a 11 meses de asumir, todavía no hay reacción” señaló el diputado Cándido.



“Victoria, que colabora con el bloque de Diputados y Diputadas de la UCR, comentó la situación que viven con preocupación los integrantes del Club de Leones de Coronda porque habían conseguido, tras varios años de impulsar el proyecto de construcción del gimnasio, que la Fundación Internacional de Clubes de Leones (LCIF) les otorgara el financiamiento” explicó Cándido.



Por otro lado, remarcó que “es urgente que el gobierno provincial reaccione ya que el Club de Leones de Coronda tiene que demostrar, antes del 15 de noviembre, que por lo menos se inició el concurso de precios sino se perderán los 100 mil dólares que donó la LCIF”.



Por su parte, la ex legisladora Victoria Tejeda señaló que “es preocupante la falta de acción del gobierno de Perotti. Los planos estaban listos desde la gestión anterior, ésta solo tenía que aprobar la planimetría de la obra para que no se pierda la obra y aun no lo han hecho”. Además manifestó que “Para nuestra ciudad esta obra es muy ansiada por el beneficio que representaría para los miles de niños, niñas, jóvenes y adolescentes que hacen uso del CEF, al igual que a docentes que utilizan el predio. Si perdemos esta financiación, será muy difícil que se concrete su realización en un corto o mediano plazo”.



Cándido fue contundente cuando se refirió a que “Perotti se encaprichó en que no haya transición de gestión y sigue teniendo consecuencias en la vida de los santafesinos. Funcionarios de Educación le dijeron a los integrantes del Club de Leones que no estaban al tanto de la obra, si hubieran aceptado una transición ordenada, hoy no tendrían excusas”.