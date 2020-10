https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 12.10.2020

11:23

Con examen a fin de año y "escuela de verano" CABA anunció el regreso a clases presenciales en el último año de primaria y secundaria

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, confirmó este lunes que los alumnos de los últimos años de las escuelas públicas técnicas y comunes comenzarán a volver a clase esta semana y las escuelas primarias lo harán la semana próxima, a la vez que sostuvo que se evalúa "adelantar unos días o un mes" el inicio de ciclo lectivo 2021.

Y agregó: "En diciembre va a haber una instancia evaluativa con calificación que va a determinar si los chicos tienen que ir a recuperación. Si eso sucede, habrá escuela de verano en las escuelas estatales para aprender todos esos aprendizajes que no se pudieron afianzar durante este año”.



Al encabezar una conferencia de prensa junto a su par de Salud, Fernán Quirós, la funcionaria confirmó que este año habrá "instancia de evaluación y calificación" de contenidos y una "escuela de verano para el mes de enero" en la que se podrán "fortalecer" contenidos de cara a las instancias de recuperación.





Así, el gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta dio a conocer lo concerniente al área educativa dentro del Plan Integral de Puesta en Marcha de la Ciudad.





Acuña explicó que la decisión se da luego de la "votación unánime en el Consejo Federal" de Educación, y supone el regreso a las aulas de chicos y chicas de los quintos años de las escuelas medias, los sextos años de las técnicas y los séptimos de las primarias en la gestión pública.





Además, subrayó que, para volver a la escuela, los alumnos y alumnas deben aguardar ser contactados por sus docentes.





En tanto, en relación a las escuelas privadas del distrito, Soledad Acuña dijo que deberán realizar un trámite para conseguir la habilitación, a la vez que pidió a las familias que no se acerquen a las puertas de las escuelas para pedir información.





"Van a ser los docentes y escuelas quienes se van a comunicar con cada familia para que sepan en qué turno, horario y grupo les toca entrar, porque queremos evitar el amontonamiento y colas de gente”, explicó.





Según detalló, todo se realizará bajo una "modalidad cuidada" que supone grupos de 10 chicos y un docente que no se mezclan con otros grupos, con una diferencia de media hora entre grupos





En caso de detectarse un caso positivo, se aísla al grupo y no a toda la escuela, dijo Acuña.



Sobre la medida, destacó "la importancia de recuperar espacios de presencialidad que complementen la virtualidad" como un "primer paso".





"No es la vuelta a clases pensando la escuela que dejamos en marzo. Pero sí es algo muy importante para chicos y chicas que hace más de seis meses que no ven a sus amigos, que no pueden resolver entre pares, que no pueden resolver situaciones con sus docentes", señaló la ministra de Educación porteña, .





"Si los adultos hacemos los esfuerzos, vamos a poder seguir con estos indicadores epidemiológicos que nos permitan pensar, en algún momento, presentar alguna instancia de presencialidad para todos los chicos y chicas antes de fin de año", añadió.





Respecto del transporte, Acuña consignó que se está trabajando con el Gobierno nacional para permitir los viajes de alumnos en transporte público, aunque los docentes "ya pueden hacerlo", indicaron las autoridades porteñas.





El secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Méndez, señaló que "van a tener que tramitar su permiso en www.argentina.gob.ar/circular, y va a poder acceder a los establecimientos educativos el personal docente y no docente que tenga que sumarse para estas actividades, sin ningún inconveniente”.





Para los estudiantes que no van a la escuela "caminando o en bici, en las próximas horas vamos a estar confirmando cómo vamos a incorporarlos”, indicó Méndez.





En cuanto al rechazo gremial a la propuesta, Acuña dijo que "confiamos en que van a estar la gran mayoría de los docente, ya que estamos llevando adelante un procedimiento que es seguro".





Acuña también sostuvo que está previsto que el ciclo lectivo 2020 en la Ciudad termine en la fecha prevista, el 16 de diciembre, pero que se evalúa "adelantar unos días o un mes" el inicio del próximo período.





De la conferencia realizada en la sede que el Gobierno porteño posee en el barrio de Parque Patricios participó también la subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, Lucía Feced.