Martes 13.10.2020

FIVB La Federación Internacional de Voleibol anuncia sedes de los Mundiales de menores y juveniles

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) dio a conocer este martes las sedes para los cuatro Mundiales de categorías de base que están programados para 2021: México (Sub 18 femenino), Irán (Sub 19 masculino), Holanda-Bélgica (Sub 20 femenino) e Italia-Bulgaria (Sub 21 masculino).



Aunque todavía no están definidas las fechas ni las ciudades anfitrionas de los Mundiales, la FIVB informó que las chicas jugarán en México y Holanda-Bélgica, mientras que los torneos masculinos tendrán lugar en Irán e Italia-Bulgaria.



En los próximos días, la Confederación Sudamericana determinará si es posible realizar los Sudamericanos para definir las plazas continentales para los Mundiales o si la clasificación será por ranking.

Para el seleccionado masculino de Argentina, el mejor recuerdo es el Mundial Sub 19 de 2015, organizado en las provincias de Chaco y Corrientes, que terminó con una histórica medalla de plata para los argentinos tras una gran final de cinco sets ante Rusia.

En la categoría Sub 23, Argentina se consagró campeón mundial masculino en el torneo organizado en 2017 en Egipto.

