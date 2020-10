Buscan que Santa Fe adhiera al "Día Internacional de Concientización sobre la Muerte Gestacional y Perinatal"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La fecha, que se conmemora cada 15 de Octubre, tiene por objetivo de visibilizar el duelo de las familias que pierden un bebé en el útero, durante el parto o al poco tiempo de nacer.

Por iniciativa de los diputados provinciales Natalia Armas Belavi y Nicolás Mayoraz, y con apoyo de organizaciones no gubernamentales, se busca la adhesión de la provincia al Día Internanacional de Concientización sobre la Muerte Gestacional y Perinatal.

Por iniciativa de los diputados provinciales Natalia Armas Belavi y Nicolás Mayoraz, y con apoyo de organizaciones no gubernamentales, se busca la adhesión de la provincia al Día Internanacional de Concientización sobre la Muerte Gestacional y Perinatal. Según solicitan los promotores del proyecto en la Cámara Baja, con esta adhesión “se puede ayudar de gran manera a reducir el tabú social y contribuir a que las familias puedan expresar libremente su duelo y ser visibles ante las instituciones”.

Todos los años en esta fecha, se realizan en el mundo campañas de concientización sobre las muertes perinatales e infantiles a cargo de distintas organizaciones que se han hecho eco de la problemática, ayudando a transitar procesos de duelo a mujeres y familias que atraviesan la difícil situación de una pérdida gestacional, “esa muerte de la que nadie habla, que muchos callan y que causa un duelo con un profundo dolor silenciado”, remarcan los autores del proyecto.

Definición y consideraciones

La muerte perinatal es aquella que se sucede desde las 22 semanas de gestación hasta los siete primeros días de vida del bebé.En todo el mundo, hay mas de 6,3 millones de muertes perinatales al año que, en su gran mayoría, ocurren en países en vías de desarrollo, y el 27 % de ellos en los países subdesarrollados.

Mientras, en Argentina, según el Estudio Anual Demográfico realizado por las Naciones Unidas en el año 2000, el número de muertes perinatales fue de 28.000 casos, es decir el 4% de los embarazos registrados.Más acá en el tiempo, los datos del Ministerio de Salud de la Nación de 2015 refieren que la tasa de mortalidad perinatal es de 11,3 por cada 1.000 nacidos vivos en nuestro país.

Pero, más allá de los números, lo realmente importante es la familia que sufre esa muerte: “si ya de por sí el dolor por la muerte de un hijo es indescriptible, añadirle más sufrimiento es impensable”, aseguran los legisladores Armas Belavi y Mayoraz en su proyecto, y advierten que “muchas madres y familias sufren -añadida a la muerte de su bebé- la forma en que reciben la noticia; otras muchas relatan que el proceso de parir a su hijo para despedirse de él es absolutamente doloroso, y que la falta de información de lo que ocurre y la escasa empatía percibida los deja aun más descolocados; incluso algunas comentan la soledad una vez que se despiden de sus hijos, sus cuerpos son cuerpos de puérperas, pero sus brazos no abrazan a su bebe y no saben cómo manejar esta situación y, luego, la vuelta a la normalidad sabiendo que del hospital debían salir siendo “uno más” -aunque algo de ellos se quedó dentro del paritorio-, a encontrarse día a día con el duelo, con el proceso de asumir y vivir con esa muerte que llegó demasiado pronto y que no tiene ni tendrá explicación ni justificación”.Por eso, consideran que “acompañar el duelo significa dejar transcurrir el tiempo, dejar nacer y vivir el dolor, para comprenderlo y reconvertirlo, para aceptarlo e integrarlo”.

“Por eso, en este día, buscamos elevar en comunidad los nombres de aquellos hijos que partieron tempranamente”, argumentan los legisladores del bloque SVyF en el proyecto de adhesión.