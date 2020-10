Dos científicos argentinos fueron distinguidos por la Reina Isabel II en Inglaterra

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata del biólogo, Israel Gloger, y la patóloga pediátrica, Marta Cohen.

Dos científicos argentinos, radicados en el Reino Unido, fueron reconocidos por la reina Isabel II con la Orden del Imperio Británico, uno de los galardones más importantes del país.

Marta Cohen fue distinguida por su trabajo como patóloga pediátrica y en reconocimiento por su labor sobre la muerte súbita del lactante.

Por su parte, Israel Gloger, fue galardonado por su actividad dirigiendo el programa "Trust in Science" del laboratorio británico GSK (GlaxoSmithKline), una iniciativa público-privada que apoya a científicos argentinos en sus investigaciones.

En comunicación con Cadena 3 Cohen quien se mostró muy agradecida por el reconocimiento y aprovechó la ocasión para comentar cómo Europa está enfrentando la segunda ola de coronavirus.

"Los primeros estudios del virus hablaban que iba a haber un gran pico y luego rebrotes constantes. Esto se está dando en todo el mundo y va a continuar hasta que se termine la pandemia, que suelen durar 3 años. En Europa se va a gravar en noviembre. Se espera que haya un exceso de muertos", comentó.

Cohen, quien es además profesora honoraria del Departamento de Oncología y Metabolismo de la Universidad del Hospital de Sheffield, mencionó que en Inglaterra nunca se hizo una cuarentena tan estricta como en Argentina pero que sí se incentivó a que todo el mundo trabajara desde su casa.

Al ser consultada sobre la situación de la pandemia en Argentina, Cohen dijo que "no es fácil" pero destacó que el Gobierno "intentó hacer lo mejor" aunque no siempre funcionó.

"Lo que pasó me parece es que la cuarentena fue muy estricta y rápida. Era un ejemplo pero fue muy temprana. Eso lo sabemos ahora. La situación económica de Argentina no ayuda. Al haber tanto desempleo, la gente tiene que salir a ganarse el mango porque no hay un empleador con espalda. La grieta tampoco ayudó", indicó.

En su destacado CV, Cohen obtuvo una beca en Patología Pediátrica en la Red Cross War Memorial Children's Hospital, Ciudad del Cabo, Sudáfrica; fue directora del curso avanzado de posgrado de la Asociación Internacional de Patología Pediátrica entre 2014 y 2018, y continuará hasta junio de 2021.

Finalmente, al ser consultada sobre qué se debería hacer en Argentina, Cohen mencionó algunos puntos claves como "trabajar todos juntos".

"Esto no afecta a un país, sino al mundo entero. Cuando hablo de todos juntos es los dos lados de la política. Otra cuestión clave es hacer muchos testeos. Tienen que ser masivos y no de anticuerpos, sino de antígenos virales", señaló.

También indicó que, una vez implementados esos testeos, se deben establecer cuarentenas "por barrios, ciudades, escuelas o lugares de trabajo".

"La otra cosa es trabajar con jóvenes para los jóvenes. Encontrar influencers para que los jóvenes escuchen el mensaje de cuidarse. La infección se transmite por asintomáticos y solo se esta testeando a los sintomáticos", afirmó.