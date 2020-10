https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El hecho causó malestar y fuerte repudio en el seno del municipio jujueño de Libertador General San Martín.

Tiene antecedentes Denunciaron a un funcionario por amenazar con un machete a un empleado municipal

Las amenazas a un trabajador por parte de un funcionario municipal causaron indignación y profundo malestar en toda la comunidad de trabajadores de Libertador General San Martín, Jujuy.

Según trascendió, las intimidaciones -a punta de machete- ocurrieron el pasado 10 de octubre. Según algunos testigos del hecho, todo habría ocurrido en ocasión de que el funcionario municipal - -que se desempeña en el área de Higiene Urbana- se presentara en el área de trabajo del empleado y por razones que se desconocen, comenzó a insultarlo y a agredirlo esgrimiendo el arma blanca frente al denunciante.

En medio del ataque, según los testimonios, y lanzando machetazos al aire, el funcionario le cortó la mano al hombre cuando éste intentó detener una de las embestidas. Posteriormente, le habría colocado el machete en el cuello, amenazándolo de muerte. El episodio finalizó cuando el funcionario empujó al trabajador y este último logró escapar.

Desde el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM Jujuy), repudiaron estos graves hechos, exigiendo que se tomen por parte del ejecutivo municipal una rápida sanción y expulsión del funcionario. “Lo agravante del caso es que no es la primera vez que sucede: son numerosos los antecedentes de agresiones que lo involucran, incluida una agresión similar a la mencionada donde le puso un puñal en el cuello a otro compañero de la misma área”, comunicaron. “Ante esta gravísima situación no descartamos iniciar medidas de fuerza en caso de que no se haga efectivo el alejamiento del cargo para este funcionario", expresaron desde el gremio.