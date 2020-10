Nadal confirmó que jugará el Masters de Londres

El español Rafael Nadal, reciente campeón de Roland Garros por 13ra. vez, un récord absoluto, confirmó que jugará el mes próximo el Masters 1000 de París, uno torneo que jamás pudo ganar, y que luego también tomará parte del ATP Finals en Londres que reunirá a los ocho mejores tenistas del año, otro trofeo que no posee en sus vitrinas.



"Es tiempo de temporada bajo techo, preparándome para #ParísBercy", publicó el español de 34 años en su cuenta oficial de la red social Twitter, al tiempo que la organización del torneo también confirmó que "Rafa" será una de las grandes atracciones de la edición a jugarse entre el 2 y 8 de noviembre próximos.



Nadal, ganador de 86 títulos durante su extraordinaria carrera, jamás pudo coronarse en el Palais Omnisports de Bercy, sobre superficie rápida y bajo techo, y lo más cerca que estuvo del título fue en la edición de 2007, cuando perdió la final con el cordobés de Unquillo David Nalbandian por 6-4 y 6-0.



El español también jugará el Masters de Londres entre 15 y 22 de noviembre, un certamen al que está clasificado aunque no había confirmado su presencia y que nunca pudo ganar, habiendo llegado a las finales en 2010 y 2013, y perdió ante el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic, respectivamente.

It’s indoor season time... this picture was earlier today practicing at the @rnadalacademy ... And yes... getting ready for #ParisBercy 😉💪🏻 pic.twitter.com/SajEB4JMEW