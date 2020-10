La congresista estadounidense Ocasio-Cortez jugó Among Us y batió récords de audiencia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La política estadounidense llegó a sumar más de 400.000 espectadores simultáneo en la plataforma Twitch.

La congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez anunció este martes en Twitter que buscaba a gente para jugar una partida del popular videojuego Among Us y que la emitiría en directo a través de la plataforma Twitch. En esta primera partida, Ocasio-Cortez llegó a reunir a casi 440.000 espectadores simultáneos. A su invitación respondieron miles de personas y acabó jugando con algunos gamers y su compañera en el Congreso Ilhan Omar.

Era la primera partida que la política demócrata jugaba a Among Us y también era su estreno en la plataforma. Aun así, se trata de la quinta emisión que ha reunido a más espectadores a la vez en Twitch, una web de streaming que nació en 2011 y que, desde 2014, es propiedad de Amazon. Ahora mismo, la política cuenta con medio millón de seguidores en la plataforma, que se usa, sobre todo, para emitir partidas a videojuegos.

El éxito de Ocasio-Cortez tiene su mérito, si tenemos en cuenta que no es ni la primera política ni la más famosa que se abre cuenta en Twitch. El candidato a la presidencia Joe Biden tiene 2.500 seguidores y el senador Bernie Sanders, unos 160.000. Donald Trump suma casi 150.000. La cuenta del presidente, por cierto, estuvo suspendida temporalmente por contravenir las normas sobre difusión de mensajes de odio.

Pero Ocasio-Cortez no usa Twitch para emitir eventos o entrevistas, sino para lo que se suele usar la plataforma: jugar. Además, eligió Among Us para su estreno, un juego creado en 2018, pero que se puso de moda especialmente en las últimas semanas. Los jugadores tienen que completar las tareas de mantenimiento de una nave especial, aunque el objetivo real es descubrir a los impostores que se dedican a sabotear estas tareas y a matar a sus compañeros. La congresista jugó durante tres horas y media. El vídeo, que suma 4,5 millones de reproducciones, está íntegro en su canal.

La congresista de 31 años fue en 2018 la mujer más joven en llegar al Congreso de Estados Unidos. Lo hizo en gran medida gracias a un mensaje que conectó con el electorado joven más progresista, defendiendo la sanidad pública y criticando la desigualdad. Lo hizo además usando el lenguaje de su electorado y aprovechando las posibilidades de las redes sociales. Ocasio-Cortez cuenta con siete millones de seguidores en Instagram y con otros nueve millones en Twitter. A los que ahora hay que sumar medio millón en Twitch.