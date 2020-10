https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 21.10.2020

Los duques acaban de convertir su proyecto en una realidad aunque siguen sin desvelar muchas pistas sobre sus futuros proyectos solidarios.

Vuelven los Sussex Meghan y Harry estrenaron la web de su fundación, "Archwell"

Cuando el príncipe Harry y Meghan Markle abandonaron la Familia Real británica todo eran incógnitas. Especialmente sobre cómo iban a mantener su alto tren de vida ahora que tenían que ganarse ellos el sustento por su cuenta. Ofertas de trabajo desde luego no les iban a faltar. Tampoco propuestas millonarias a cambio de dar alguna exclusiva. Pero esa nunca fue una opción para la pareja. Aunque ya no estuvieran ligados oficialmente a la monarquía, lo último que necesitaban los Sussex es poner en evidencia a la institución.

Fue varios meses después, cuando por fin se formalizó este divorcio institucional tras duras negociaciones, cuando Harry y Meghan dieron la primera pista sobre su futuro: poner en pie una nueva fundación benéfica con la que continuar el trabajo solidario que habían llevado a cabo como royals.

Una ONG centrada en promover causas como el feminismo, la salud mental y la defensa del medio ambiente que decidieron llamar Archwell en honor a su hijo Archie, tal y como explicaron en un comunicado publicado el pasado abril cuando el mundo estaba viviendo uno de los momentos más duros de la pandemia.

"Al igual que tú, ahora nuestra principal preocupación es apoyar los esfuerzos para abordar la pandemia global de COVID-19. Pero ante las noticias que se han publicado en torno a nuestra futura fundación, nos sentimos obligados a compartir la historia de cómo nació esta idea", explicaban entonces.

"Antes de SussexRoyal surgió la idea de 'arche', palabra griega que significa 'fuente de acción’. Hace años ya conectamos con este concepto para la organización benéfica que esperábamos construir algún día. Una palabra que también se convirtió en la inspiración para el nombre de nuestro hijo. Hacer algo significativo, hacer algo que importa. Archwell es un nombre que combina una palabra antigua para fuerza y acción, y otra que evoca los recursos profundos a los que debemos recurrir. Esperamos lanzar Archewell cuando sea el momento adecuado”, prometían.

Pues bien, ese momento por fin ha llegado. Desde hoy ya está activa la página Archwell.com, que de momento no ofrece muchas pistas sobre cuáles serán las primeras iniciativas que los Sussex apoyarán a través de ella. De hecho, lo único que se ve al entrar es una página donde vuelven a explicar el origen del nombre y una casilla para ingresar tu email y así ser el primero en enterarte de todo lo que tiene preparado.

Eso sí, no esperes que ocurra pronto. Como ellos mismos avisaron, no sería hasta 2021 cuando empezarían a trabajar en serio con la nueva fundación. Al menos ese era el plan antes de que la Covid-19 entrara en nuestras vidas, por lo que no sería extraño que hubiera más retrasos. Pero lo importante es que el primer paso, el de existir oficialmente, ya lo han dado.