https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 23.10.2020 - Última actualización - 15:46

15:43

Por momentos "no hay camas" Situación caótica: médico venadense asegura que no hay espacio físico ni lugar para atender pacientes

El director médico del Sanatorio San Martín de Venado Tuerto, Joaquín Sánchez de Bustamante, se mostró preocupado por la actual situación sanitaria que se vive en esa ciudad del departamento General López, en relación a la pandemia de coronavirus. El profesional asegura que en estos momentos ya se está seleccionando a los pacientes que quedan internados y a los que no.

“Yo tengo que hablar con los médicos de manera personal y evaluar la indicación de internación de un paciente, que es lo más feo que a uno le puede pasar, porque nadie quiere llegar a tomar esa decisión, pero no tenemos espacio físico ni lugar para atenderlos”, dijo en declaraciones a la emisora local FM Dale 91.1.

El profesional aclaró que “estamos trabajando minuto a minuto para lograr un ordenamiento de los pacientes para que no se quede nadie sin atención” y que se encuentran con la capacidad casi al ciento por ciento. “Y digo casi porque no tenemos pacientes internados en los pasillos, pero la salida de un paciente implica el ingreso inmediato de otro a la institución”.

El médico sostuvo que el límite es tan fino que por momentos “no hay camas” y es cuando los pacientes que llegan sin avisar no son recibidos. “De la semana pasada a ésta la situación cambió de manera drástica. (Ahora) es de una gran emergencia”.

Asimismo, graficó: “En este momento no se está tomando ninguna conducta desde lo epidemiológico para detener esta curva. Ahora estamos aguantando, atendiendo a todos los pacientes que podemos, pero si esto aumenta otro poco no vamos a poder más. Estoy de acuerdo en que hay que bajar la circulación de la gente para disminuir los contagios porque el virus ya está en la calle. Hay que disminuir la circulación, otra posibilidad no hay porque no tenemos vacuna y no hay un tratamiento efectivo”.

Debe recordarse que en el reporte oficial que se dio a conocer en las últimas horas del jueves, desde la Municipalidad daban cuenta de 2948 pacientes recuperados; 789 casos activos; y 89 fallecidos en total desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Estos datos son los que continúan alarmando a los profesionales de la salud. Y es que las estadísticas en cuanto a cantidad de infectados, los que necesitan internación en sala, los que requieren de la terapia intensiva y los que fallecen, se están cumpliendo.

El descargo de una autoridad

En consonancia con este panorama delicado, el presidente comunal de Labordeboy, Bruno Iommi, denunció en sus redes sociales el caso de un paciente de su pueblo a quien no se le pudo dar internación por falta de camas, precisamente en el Sanatorio San Martín. Sánchez de Bustamante explicó que el paciente había llegado sin aviso previo y no tenían cama disponible, por lo cual se lo derivó al Hospital Regional “Alejandro Gutiérrez”.

Ayer por la noche cerca de las 21 hs. me llama el ambulanciero, Javier, que estaba con un paciente de nuestro pueblo,... Publicado por Bruno Iommi Cilea en Miércoles, 21 de octubre de 2020

Según el testimonio de Iommi, el episodio tuvo como protagonista a un adulto mayor COVID-19 positivo. La persona acusaba 39º de fiebre y no saturaba bien. Fue el ambulanciero que trasladó al paciente quien intentó ingresarlo, pero en el área de admisión se encontró con que no había más camas disponibles.

“Por toda esta circunstancia entramos en estado de alerta y mientras la médica estaba ocupada con otra derivación (ajena al coronavirus) se comunicaba con el encargado regional de PAMI para que interceda. En simultáneo decidí de inmediato llamar al referente de salud del departamento General López, Pedro Bustos, quien en corto tiempo nos permitió resolver el problema y el paciente fue a internación en el Hospital con una de las últimas camas disponibles”, contó.

Y siguió: “Luego de un tiempo esperando el paciente ingresó. Esta vez tuvimos suerte. La situación es compleja, estamos a un paso de que el sistema de salud elija a quién salvar y a quién no por falta de camas. Es importante remarcar el esfuerzo que se ha hecho en todos estos meses, la cuarentena sin dudas sirvió para aplanar la curva de contagios y para darle tiempo al Estado de ampliar la salud pública, los recursos y las camas. Se ha hecho un enorme trabajo, pero también veníamos de un sistema de salud precario en nuestros pueblos por la centralización de los recursos y el personal en la ciudad de Venado Tuerto”.

Finalmente, aclaró: “Todos estamos cansados de tanto encierro y frustrados por no poder hacer ciertas actividades que siempre hicimos y por no poder ver a nuestros seres queridos, pero imagínense si nosotros estamos cansados como está el personal de salud, que labura 24 horas al día vestidos como astronautas, barbijos apretados, sufriendo y poniendo en riesgo su vida y la de su familia”.

Botón rojo

Por otra parte, a través de la plataforma change.org, una vecina de Venado Tuerto puso en marcha una colecta de firmas para que la ciudad intensifique las restricciones de actividades, ante el incremento de contagios y decesos por COVID-19. La idea es que se active el “botón rojo” por 21 días.

“El Hospital Alejandro Gutiérrez tiene el 80 % de sus camas ocupadas en terapia y 95 % de camas comunes y la demanda de atención es creciente. Cada persona que ocupa terapia y requiere respirador en promedio permanece en dicho espacio entre 21 y 28 días. Con una duplicación que tenemos cada 15 días. Ni el Sanatorio San Martín ni el Sanatorio Castelli tienen camas en Unidad de Terapia Intensiva. El SIES 107 opera con grandes demoras en los hisopados y estamos muy complicados”, explica.

El texto agrega: “La Municipalidad no controla las plazas ni los lugares públicos, donde se dan reuniones sin barbijos. La propuesta no es volver fase 1, sino que haya más controles y concientización. Parece que en la ciudad NO pasara nada, mientras se nos están muriendo nuestros amigos, familiares y conocidos. ¡No abran más actividades!”.

Este viernes al mediodía eran 1400 las personas que habían firmado.