Arnold Schwarzenegger dijo sentirse "fantástico" tras su cirugía del corazón

"Gracias al equipo de la Cleveland Clinic, tengo una nueva válvula aórtica que va con mi nueva válvula pulmonar de mi cirugía anterior. Me siento fantástico y ya estuve caminando por las calles de Cleveland disfrutando de sus hermosas estatuas", escribió ayer el exgobernador del estado de California, en un posteo en su cuenta de Twitter (@Schwarzenegger).

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA