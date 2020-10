https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En medio de una fuerte lluvia, cientos de productores de distintas partes de Entre Ríos llegaron este domingo hasta Santa Elena.

Tensión en Entre Ríos Nuevo banderazo frente al campo de los Etchevehere

En medio de una fuerte lluvia, cientos de productores de distintas partes de Entre Ríos llegaron este domingo hasta Santa Elena, donde se encuentra el campo que el exministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, denunció como usurpado, para participar de una jornada de rechazo contra la toma.

Los productores arribaron a Casa Nueva, con carteles de "Fuera Grabois de Entre Ríos, no a la usurpación", "respeto a la Constitución", entre otros.

Vale recordar que el dirigente social Juan Grabois respalda la ocupación del lugar luego de que Dolores Etchevehere, hermana del exfuncionario nacional, anunciara una cesión de tierras. El exministro, su madre y sus hermanos, en tanto, sostienen que Dolores ya no es integrante de la empresa propietaria del predio.

La manifestación se dio en medio de una fuerte presencia policial en el lugar, pero con productores muy molestos porque las tomas se vienen sucediendo en distintos puntos del país.

Allí, desde una tarima improvisada y ante una importante cantidad de asistentes, los tres hermanos Etchevehere -el ex ministro Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián- estuvieron junto a su madre Leonor Barbero Marcial manifestándose en contra de la decisión del juez subrogante de La Paz Raúl Flores y denunciando que el gobierno de Entre Ríos “liberó la zona”.

El ex funcionario aseguró que "esto no es un tema de una familia". "Es un delito cometido por delincuentes, queriéndonos engañar con un cuento", disparó. Denunció que la política provincial y nacional no están cumpliendo con sus responsabilidades y no repudiar el hecho, "sino que todo lo contrario, están apoyando con dinero y poder político a los usurpadores de este campo", aseguró el ex ministro.

Luego reflexionó que "vale la pena cumplir la ley y estar a derecho". "Ellos son los usurpadores y violentos y nosotros no somos lo mismo. Vamos a seguir firmes defendiendo nuestros derechos a la propiedad y la expresión", disparó.

"No nos van a doblegar las mafias. No les tenemos miedo al estado, no le tenemos miedo a Grabois, no le tenemos miedo a Cristina Kirchner", enfatizó. "Vamos a dormir acá todas las noches, si nos quieren venir a buscar, que vengan. Que dejen de amenazar por los medios de comunicación", aseguró.

"¿Quién le manda plata a estos tipos; quién los financia; quién los protege a estos tipos; quien puede mantener 100 personas que no trabajan? De qué viven: de los impuestos de todos nosotros", concluyó Etchevehere, quien dijo que hay que dejar atrás "la Argentina de la vagancia y el clientelismo".

Por su parte, su hermano dijo que esta es "una banda al mando de Taboada y Grabois, que con picos y palas, ingresaron y forzaron la entrada y usurparon nuestros . Utilizaron la violencia y dijeron que esta tierra y esta casa en nuestra", aseguró Juan Diego desde la tribuna.

Además, denunció que funcionarios como Victoria Donda durmieron dentro del campo que les pertenece. "No podemos perturbar a quienes tomaron posesión ilegítimamente. Estamos junto a un país en una provincia que vio nacer y parió la Constitución Nacional. Pareciera que Entre Ríos fue una provincia liberada del gobernador Gustavo Bordet dijo que no hubo usurpación", se quejó.