Declaraciones Victoria Donda, sobre el conflicto de los Etchevehere: "Defiendo la propiedad privada"

La titular del Inadi, Victoria Donda, que acompaña el reclamo judicial de Dolores Etchevehere "por violencia económica por cuestiones de género", en el marco del conflicto judicial que mantiene con su hermano, el exministro de Agricultura, Luis Etchevehere, por un campo familiar en la localidad de Santa Helena, negó que sea un avance sobre la propiedad privada y volvió a hacer hincapié en los derechos de Dolores sobre el terreno en disputa.

"En general estoy en contra de la toma de tierras, porque estoy en contra de cualquier invasión en el derecho de una persona, y la propiedad privada es un derecho. Por eso defiendo a Dolores Etchevehere y a su propiedad privada", enfatizó anoche la exdiputada en Una vuelta más, por TN.

Donda indicó que el conflicto de Entre Ríos se trata de una sucesión abierta donde las partes tienen los mismos derechos y no consideró que se trata de una toma o una usurpación. "Hay que separar la causa Etchevehere de las tomas de tierras, porque el juez de la causa dijo que no había usurpación, los títulos presentados por los hermanos, por la sociedad anónima y por Dolores Etchevehere no acreditan que haya títulos diferentes, por lo tanto se entiende que no hay toma de tierras", sostuvo.

Y agregó: "Se tienen que poder poner de acuerdo y no ir sobre el derecho de nadie. Las mujeres somos siempre en este tipo de casos donde hay sucesiones o plata en el medio muy perjudicadas".

También, resaltó que cada caso particular debe ser diferenciado. "No podemos decir que la tomas de las tierras en Guernica es lo mismo que el reclamo ancestral que tiene la comunidad Mapuche en el Lago Mascardi. Cada caso hay que analizarlo de modo diferente", dijo. Y criticó: "Es una barbaridad mezclar todo".

En otro momento de la entrevista fue consultada sobre la situación que viven cientos de familias que, por vía judicial, están reclamando para poder volver a sus casas en Formosa,mientras un grupo de veinte personas acampan y viven a la intemperie desde hace meses. En la misma línea, le preguntaron sobre el caso de Mauro Rubén Ledesma, el joven de 23 años que murió intentando cruzar a nado el río Bermejo para ingresar a esta provincia.

Donda invitó a aquellos que están sufriendo algún tipo discriminación a que lo denuncien en el Inadi: "Tienen que llamar, nosotros nos comunicamos con la provincia y tratamos de resolver las situaciones. No hay denuncias de discriminación".

Pero, el periodista Osvaldo Bazán le cuestionó: "La señora que está hace ocho meses viviendo en la intemperie quizás no tiene los recursos que sí tiene una heredera Etchevehere para acercarse a las instituciones o para pedir ayuda. ¿De qué manera los pueden ayudar?".

La titular del Inadi repitió que hay una línea abierta a recibir denuncias, pero evitó explayarse sobre el tema y la situación que se vive en la provincia de Gildo Insfrán. Por último, insistió en que se debe analizar cada caso en particular. "Una persona viviendo a la intemperie porque no puede cruzar para volver a su casa no es algo que yo quiera", dijo.