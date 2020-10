https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 27.10.2020

16:34

Se encuentra internado en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro Germán Martitegui, jurado de Masterchef Celebrity, internado para hacerse estudios por coronavirus

El chef Germán Martitegui, jurado del reality Masterchef Celebrity, fue internado en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro para realizarse estudios mientras transita el cuadro de coronavirus que se le detectó la semana pasada, informaron este martes fuentes de Telefe.



Según dijeron a Télam desde el área de prensa del canal de Martínez, el reconocido cocinero "se encuentra bien, fue a hacerse unos estudios y hasta que no terminen con todo no le dan el alta por protocolo".



Martitegui cumplía la cuarentena en su casa hace 10 días, luego de que a varios compañeros del rodaje del reality show les diera positivo por el nuevo coronavirus.



Sin embargo, tras hacerse un hisopado la semana pasada, el positivo también fue para él.



"Desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa", contaba el chef en una entrevista días atrás en "Cortá por Lozano".



Este no es el primer caso de Covid-19 en Masterchef Celebrity; hace 15 días, El Polaco (que será reemplazado por Natalie Pérez) dio positivo y tuvo que abandonar las grabaciones, que a su vez ya habían sido pospuestas anteriormente por el positivo del conductor Santiago del Moro y la periodista Analía Franchín.



La vedette Vicky Xipolitakis también dio positivo y su lugar será ocupado por el modelo y actor Christian Sancho. Otros participantes que se enfermaron del virus Sars-Cov-2 fueron Belu Lucius y el exjugador Claudio "Turco" García.

