Martes 27.10.2020 - Última actualización - 17:56

17:38

La actriz afirmó que le “provoca indignación” Thelma Fardin: "Darthés es un prófugo que está escondido" en Brasil

La actriz Thelma Fardin afirmó este martes que le “provoca indignación” cuando escucha que Juan Darthés -a quien denunció por violación en 2018- es un “exiliado”, cuando en realidad es un “prófugo" que "está escondido”, y aseguró que la estrategia del actor es continuar en Brasil, porque si estuviera en “otro país iría preso”.



“Esa fue su estrategia (radicarse en Brasil). Por eso me provoca mucha indignación cuando escucho que es un exiliado, cuando claramente es un prófugo porque si estuviera en otro país iría inmediatamente preso”, afirmó Fardin en declaraciones al canal TN.



Agregó que si el actor abandona Brasil “probablemente sea llevado a Nicaragua porque sigue vigente la alerta roja de Interpol”.



Darthés se encuentra radicado en Brasil, país donde nació y adonde decidió refugiarse luego de la denuncia por violación, ya que dispone de doble nacionalidad, argentina y brasileña.



Con respecto al pedido de extradición, la actriz señaló que “no está todavía” tramitado, sino que “está avanzando el Ministerio Público Fiscal" (de Nicaragua) y que su abogada le informó que ya está la certificación de la causa.



“Mi palabra no sólo fue avalada por la militancia, por las compañeras y los movimientos, sino que hubo un aval muy potente a través de la prueba que se produjo, porque con ella se logró la acusación por violación agravada, la figura más alta”, afirmó.



Luego, la actriz remarcó que el caso “no está solamente en la cuestión de la opinión pública porque hay un proceso judicial que está encaminado”.



Consultada sobre la posibilidad de que Darthés sea juzgado en Brasil, indicó que ese país “debería responder a lo que diga Nicaragua”, que pedirá la extradición.



“Probablemente Brasil conteste que no. Debería ofrecerse a juzgarlo y Nicaragua aceptar ceder su jurisdicción”, explicó, y añadió que en ese caso la causa pasaría a “un juzgado brasileño” que notificaría a “esta persona dónde esté y así avanzar” en la causa.



En el caso de que Darthés sea juzgado en territorio brasileño, Fardin dijo que debería viajar allí con sus testigos.



“Tengo la tranquilidad de que la causa avanza y no se cae. Es peligroso no confiar en la justicia, voy a seguir confiando, sabiendo que el 97% de este tipo de denuncias no llegan a una condena”, sostuvo, y dijo que “los ciudadanos no debemos constituirnos como jueces”.



Manifestó que al comienzo recibió “amenazas durante mucho tiempo” cuando el caso “ocupaba mucho espacio en el debate público”.



“Está claro que yo puse a la justicia de por medio, no se trata de una mediación de partes”, concluyó.



La actriz Thelma Fardin acusó en 2018, junto al colectivo Actrices Argentinas, a Darthés de haberla violado en 2009 en Nicaragua mientras filmaban una tira infantil, cuando ella tenía 16 años y el 45.



El lunes, su abogada en Nicaragua, Eilyn Cruz, afirmó que el Ministerio Público Fiscal de ese país realizó un pedido de “certificación del expediente judicial donde consta la orden de captura” para iniciar el proceso formal de extradición" del actor.



“El Ministerio Público Fiscal de Nicaragua realizó una solicitud al juez, una certificación del expediente judicial donde consta la orden de captura para iniciar el proceso formal de extradición de Juan Darthés” quien se encuentra en Brasil, país que no tiene con Nicaragua tratado de extradición, confirmó Cruz en diálogo con Télam.



Cruz agregó que “eventualmente va a ser negado” el pedido, aunque se debe “agotar la solicitud de extradición”, y luego iniciar “el trámite para que Darthés sea juzgado en Brasil”.

