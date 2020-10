https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Asamblea de Defensa de los Humedales

Silvio González: "Comparto la preocupación pero no hay vocación de diálogo"

Mientras vecinos autoconvocados realizaron una protesta este martes en San José del Rincón acusando de inacción al municipio, el Intendente aclaró que aunque está de acuerdo con los reclamos no comprende las acusaciones contra el gobierno local.

En el mes de agosto, el intendente Silvio González realizó una denuncia en el MPA por las quemas que afectaron la Isla del Rincón y el casco urbano desde el 5 de agosto. Crédito: Archivo

"Estamos informados, de hecho la convocatoria había sido hecha para la semana pasada pero por las condiciones climáticas no lo llevaron adelante; hemos recibido una nota de vecinos autoconvocados, entendemos y compartimos ampliamente su preocupación, no solo el ecocidio por la quema que se está generando en los humedales, la política ambiental es uno de los ejes de nuestra gestión y en eso trabajamos arduamente en temas como erradicación de basurales, activación del consorcio GIRSU de la costa para los residuos sólidos urbanos…lo que sí me llama poderosamente la atención es que el problema de los humedales no es un problema de Rincón, de hecho hay una ley que se está discutiendo a nivel nacional, la gestión de fuego es una temática de gestión y tratamiento a nivel nacional y provincial", detalló Silvio González a El Litoral. "No conozco ningún lugar de la provincia en que las movilizaciones de los ambientalistas hayan ido a los gobiernos locales sino que han sido todas manifestaciones en el mismo espacio público y lugares naturales donde se está generando este desastre pero nunca ni a la Casa de Gobierno o ningún municipio ni comuna", agregó. En el mismo sentido, González aseguró que en lo que concierne a la problemática en sí, viene "realizando gestiones personalmente para abordarla", "porque nuestra ciudad también ha sido víctima de numerosos incendios: de febrero a la fecha llevamos más de cuarenta sofocamientos de incendio en el casco urbano de la ciudad, producto de las condiciones climáticas, de conductas inapropiadas, negligencias y falta de responsabilidad de los vecinos; y, en ese sentido, venimos llevando adelante lo que entiendo que es responsabilidad del municipio que es una campaña de concientización, informando los cuidados que tiene que tener la gente para evitar inicios de focos ígneos que, con unas condiciones territoriales y geográficas acordes, de un pequeño incendio se hace un desastre", enumeró, y añadió: "También venimos articulando y apoyando el trabajo de los bomberos, no solo con equipamiento y personal, sino con gestiones tanto con el Ministerio de Seguridad, para mejorar las condiciones del cuartel de Bomberos Zapadores de la ciudad; estamos detrás de la gestión de una nueva movilidad para actuar en situaciones de emergencia en general y, recientemente, terminamos de consolidar un trabajo con Bomberos Voluntarios y la Secretaría de Protección Civil de la provincia de ayuda y acompañamiento para el nuevo cuartel". Tenés que leer Protesta de vecinos de Rincón por las quemas en las islas Mientras, en lo que concierne a la responsabilidad del municipio, consideró haber dado "clara respuesta a la problemática". "Entiendo que los reclamos que están haciendo este grupo de vecinos son de resortes ya de la provincia; están pidiendo llevar adelante acciones en las islas y la zona de los humedales que exceden la responsabilidad del gobierno local". Además, recordó que los manifestantes "presentaron una nota hace cerca de un mes y no dieron tiempo a dar ninguna respuesta: inmediatamente, ese mismo día y el siguiente salieron por varios medios periodísticos a criticar y cuestionar el accionar de la municipalidad, por lo que entendemos que claramente no hay vocación de diálogo", argumentó.