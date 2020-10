https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nadie tiene coronita

El intendente de Rauch denunció una fiesta ilegal en la que estaba su propia hija

Maximiliano Suescun, jefe comunal de la localidad bonaerense de Rauch, dijo que frente a estos casos seguirán actuando con la ley y que esta no hace diferencias. Por eso dijo que su hija no debió haber concurrido al evento no autorizado. "Mis hijos se pueden equivocar igual que todos", dijo.

El intendente de Rauch, Maximiliano Suescun le explicó a la prensa local: "Envié a la Policía para que intervenga y pedí que tomara cartas en el asunto también inspección y, por primera vez, el Juzgado de Faltas". De esta manera el cacique comunal detallaba las medidas que había tomado la comuna a partir de la denuncia de que se estaba realizando una fiesta porque se había recibido una joven de la zona. Pero el dato que faltaba es que su propia hija era una de las participantes de este evento no autorizado. Tenés que leer Escándalo en Corrientes: más de 500 personas en una reinauguración clandestina "No nos hemos movido ni un milímetro de lo que veníamos planteando, es decir si tomamos conocimiento de este tipo de situaciones de manera inmediata procedemos con el envío de la policía y a labrar actas. Es lo que hicimos el viernes", dijo el mandatario radical. Suescun fue más enfático aún: "Ahora tenemos que saber que la ley es una y no se puede aplicar de manera distinta para los que más tienen de los que menos tienen, ante un mismo caso se procede de la misma manera. Esto que ocurrió está muy mal y tenemos que aprender de eso. Espero que realmente sea así". Respecto de la participación de su hija, el intendente no le esquivó al bulto. "Todos saben que mi hija participó en este evento que no debió haber ocurrido y que estuvo muy mal, y quiero decirles, como dice la canción, a mí me pasa lo mismo que a usted. Yo tengo 4 hijos y mis hijos se pueden equivocar igual que todos y en todo caso la culpa más grande que tienen es de tener el papá intendente pero no lo eligieron. Con esto no vengo a victimizar nada", concluyó.