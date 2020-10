Mirtha Legrand y otros famosos ayudan en su mal momento a Camila Perissé

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La exvedette está pasando una crisis económica: al parate artístico por la pandemia se le suma que fue mal medicada y sufrió secuelas.

Camila Porro, más conocida como Camila Perissé, es una actriz de 66 años que fue un icono sexual en la década de los 80. Construyó una importante carrera artística en teatro, cine y televisión. Vivió un tiempo en el exterior y durante algunos años sufrió problemas de adicción, pero se recuperó. Regresó a la Argentina y en los últimos años se instaló en Mariano Benítez, a 30 kilómetros de Pergamino, con su pareja Julio El Chino Fernández.

Después de mantener un perfil bajo durante un largo periodo, alejada de los medios, reapareció el año pasado en el ciclo de Telefe Quien quiere ser millonario, donde habló de su dura vida y los problemas de salud que sufrió luego de quebrarse la cadera. “Muchas veces pensé en irme, pero soy más útil en este infierno que allá arriba”, reconoció en diálogo con Santiago del Moro.

En este 2020 está atravesando un momento complicado en su vida tanto por su delicado estado de salud como por una grave crisis económica. “Hace tiempo que no trabajamos. Hemos vendido todo. No nos queda ni un peso. Hay días que comemos y otros que no”, aseguró Fernández, su pareja desde hace más de 30 años, en la emisión del lunes de Confrontados, el ciclo que conduce Marina Calabró.

El Chino también contó que su mujer fue víctima de una mala praxis que le trajo graves consecuencias: “Todo empezó con una operación de cadera. Camila tuvo tres operaciones en el lapso de dos años y, con 66, es difícil reponerse a eso, a los medicamentos, a la anestesia y a todo eso. Además, creemos que está mal diagnosticada y mal medicada. Dicen que tiene fibromialgia y le dieron un medicamento para la epilepsia y ella no es epiléptica. Lo solucionamos comprando cloruro de magnesio, porque tenía calambres en pies y manos. Ahora está estable, la estamos tratando con acupuntura, pero su mano izquierda no funciona bien y se olvida de algunas cosas. Pero está bien y sabe lo que pasa”.

La ex vedette y su marido no están trabajando por la pandemia y ya se gastaron todos los ahorros. Tienen previsto mudarse a Mar del Plata, donde ella nació, porque allí hay disponible una casa donde vivir con todas las comodidades y agua potable, que en la vivienda donde están actualmente no tienen. "Ya vendimos todo, no nos queda nada. Hoy no tenemos ni un peso. Por suerte aparecieron dos ángeles que nos ayudaron y son Daniel Fernández y Mimi Pons. Y también, en lo que pudo, Romina Gay”, explicó Fernández.

Mirtha Legrand vio el programa y se comunicó con Carlos Monti, panelista del Confrontados, para conocer más detalles de la historia de Camila. Según explicó el periodista en la emisión del martes, la conductora quedó muy angustiada por la situación de su colega y decidió ayudarla económicamente para que pueda mudarse a Mar del Plata y mejorar su calidad de vida. También Yuyito González colaborará para darle una mano.

“Ella (Mirtha) siempre fue muy generosa, yo la quiero mucho”, dijo Perissé en una videollamada con el ciclo de espectáculos este martes. “No me imaginé nunca que la gente del medio iba a reaccionar de esta manera, me hace muy feliz porque en algún momento de mi vida los hice feliz a ellos”, agregó muy emocionada sobre la solidaridad que está recibiendo de parte de sus colegas.

Con respecto a su delicado cuadro de salud, la actriz manifestó que poco a poco va mejorando: “No va a ser fácil la recuperación porque la cosa fue complicada. Yo nunca digo que no, pero va a ir saliendo la cosa lentamente como tenemos que hacer.... Ahora estoy escribiendo teatro, vamos de a poco, pero lleva su tiempo”.