Taste Atlas: eligen a la chocotorta como "el mejor postre del mundo"

En Argentina, la chocotorta es pasión de multitudes. Y ahora también se destaca en el mundo. Al menos así quedó demostrado en un ranking internacional, donde quedó en el primer puesto entre los mejores postres del mundo.

El sitio Taste Atlas, que recopila las comidas típicas de todos los países del mundo, elabora regularmente listados con los platos que se destacan a nivel local, regional y mundial en cada categoría. Este año, 6 platos argentinos quedaron en el ranking de los más populares de Sudamérica: parrilla, alfajor, milanesa, asado, dulce de leche y chimichurri. El ceviche peruano y el churrasco brasileño, en ese caso, superaron a los sabores nacionales. Pero ahora la chocotorta se consagró con un promedio de 4.8 estrellas sobre 5 entre los postres votados en todo el mundo. "Esta torta de chocolate sin cocción fue influenciada por la cocina italiana y el famoso tiramisú", detalla la descripción del staff de Taste Atlas, discutible para los argentinos. "Está hecha con tres ingredientes argentinos: galletitas de chocolate, dulce de leche y queso crema. Las galletitas se ablandan con leyes y se apilan en capas con una combinación de queso crema y dulce de leche. Las formas pueden variar y las galletitas pueden remojarse en leche chocolatada, café o licor de café. La teoría más común acerca de su origen es que fue inventada como parte de una campaña de marketing diseñada para promocionar las galletitas Chocolinas, y la receta fue incluida en el paquete", continúa la presentación de Taste Atlas. Pese a haber sido cuestionada por prestigiosos referentes de la pastelería argentina como Osvaldo Gross, la chocotorta es indiscutiblemente una postre autóctono, que se destaca entre las tortas creadas en Argentina por la sencillez de su elaboración. Aunque la más popular es la versión tradicional, también se la puede preparar helada, en vaso o con chocolate blanco, entre otras variantes.

