https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 29.10.2020 - Última actualización - 21:14

21:07

La conductora reveló que el ex presidente le propuso hacer un trío con otro hombre... ¿era Nicolás Caputo?

¿Con quién? Graciela Alfano contó que Mauricio Macri le propuso "hacer un trío" La conductora reveló que el ex presidente le propuso hacer un trío con otro hombre... ¿era Nicolás Caputo? La conductora reveló que el ex presidente le propuso hacer un trío con otro hombre... ¿era Nicolás Caputo?

Graciela Alfano sorprendió una vez más al revelar detalles sobre la relación sexo- afectiva que mantuvo con el ex presidente Mauricio Macri. Esta vez, reveló que en una ocasión, el político y empresario le ofreció hacer un trío sexual con otro hombre.

"Me pidió un trío en esos encuentros que teníamos", confesó Graciela Alfano en el programa Cortá por Lozano, sobre el episodio que ocurrió durante la relación que tuvo con Mauricio Macri y que ya había blanqueado en ocasiones anteriores. "En este caso era con un hombre", reveló Graciela Alfano, aunque aclaró que su pareja de entonces se retractó diciendo que era la propuesta no iba en serio.

"Después él me dijo que era un chiste", contó, pero dio detalles de la invitación que le hizo el ex mandatario: "Me propone a determinada persona, que a mí no me caía bien, no me gustaba". "Era muy gracioso", expresó y relató la situación que vivió inmediatamente después de que Mauricio Macri le propusiera -en chiste o no- hacer un trío con otro hombre.

"En ese momento tocan el timbre entonces el se pone una toalla y yo dije: 'lo llamó sin que yo le de el ok'. ¿Qué hice? Me levanté, y como mi ropa había quedado en el living, entonces me puse la ropa de él que estaba en el piso, me puse el traje de él con su billetera, salí por la puerta de atrás y me fui en un taxi a mi casa", contó Graciela Alfano.

"Inmediatamente él me llama y me dice: 'te llevaste mi ropa' y yo le dije, 'vos trajiste a alguien que yo no quería', pero me dijo que era un chiste, que había ido otra persona", detalló. Finalmente, Graciela Alfano blanqueó que el amigo que llegó al lugar a donde Macri le propuso el trío era "Nicky" Caputo.

En ese momento, Graciela Alfano estaba separada de su marido y conduciendo “El Periscopio”, por América, junto a Carlos Monti. "Me invitaron a un departamento para tener una relación con el hoy ex presidente”, había revelado meses atrás la ex vedette al aire del programa "Espléndidos e infidentes" por La 990 y contó que la idea era tener un encuentro sexual con Macri y otra persona.