Lady Gaga volvió a usar su vestido "de carne" para pedir votar por Joe Biden

Viernes 30.10.2020

La cantante recuperó sus vestidos "icónicos" para animar a los electores a acudir a las urnas el próximo 3 de noviembre.

El próximo 3 de noviembre se celebran en Estados Unidos las elecciones presidenciales. Un día crucial para el país -y también para el resto del planeta-, en el que los ciudadanos tendrán que decidir si conceden cuatro años más de mandato a Donald Trump, o prefieren que sea Joe Biden el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Eso sí, está previsto que los resultados sean tan reñidos que ya se ha avisado que es posible que no se anuncie el ganador definitivo hasta varios días después.

Lo que sí es seguro es que si de los famosos estadounidenses dependiera, la victoria sería para el candidato demócrata. Claro que para lograrlo es necesaria una alta participación, algo a lo que celebrities de todos los campos de la cultura llevan semanas animando publicando en redes sociales vídeos pidiendo a los indecisos que se registren para poder ejercer este derecho y así poder votar presencialmente o por correo.

Y nadie se ha implicado tanto en esta causa como Lady Gaga. Una artista que si hace unos días la veíamos meter su voto en el buzón vestida de la manera más estrafalaria; ahora ha decidido volver a confiar en la moda para pedir votos con un nuevo vídeo. Eso sí, no se trata de vestidos aleatorios. Lo que Gaga ha decidido esta vez es recuperar de su armario los looks más icónicos de su larga carrera para elaborar un emotivo clip hablando de la importancia de votar. “Vosotros sabéis de sobra a quién voy a votar. Pero aunque no estéis de acuerdo conmigo, quiero que sepáis que el vuestro importa mucho”.

Aunque hay que verlo dos veces para entenderlo, ya que en el primer visionado lo único en lo que puedes fijarte es en los guiños que la cantante hace a todas sus épocas: su traje de Telephone, el que llevaba en el vídeo de Just Dance, el que lució en la Super Bowl… ¡Incluso el legendario vestido de carne que la convirtió en un icono en los MTV Music Video Awarsd de 2010!

Un vídeo que se podría resumir en el párrafo con el que la cantante concluye su speech: “Yo he cambiado mi manera de vestir, mi pelo y mi estilo durante estos años. ¿Pero sabes que no ha cambiado nunca? Mi voz y mis creencias. Y mi voz va a ser escuchada en estas elecciones. ¿Lo será la tuya”.