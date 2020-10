https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 30.10.2020 - Última actualización - 20:35

20:33

Bolsa de Rosario La soja cayó $ 950 hasta los $ 25.050 la tonelada

El precio de la soja disponible cayó $ 950 hasta los $ 25.050 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De esta forma, en el mercado rosarino la oferta en dólares cayó US$ 12 hasta los US$ 320 la tonelada, mientras el precio pactado para diciembre fue de US$ 310; y de US$ 305 para enero.

Por la soja de la próxima campaña, los precios acordados fueron de US$ 267 para la entrega en marzo y de US$ 265 para abril y mayo.

Por el maíz disponible, la mejor propuesta de compra se ubicó en US$ 185 la tonelada , precio que también se replicó en los contratos de noviembre y diciembre.

Por el trigo disponible se ofrecieron US$ 200 la tonelada y US$ 205 para la entrega entre el 15 de diciembre y el 15 de enero.

En tanto, por la entrega de trigo en enero, febrero y marzo el precio fijado fue de US$ 205.

Por último, el girasol se negoció a US$ 350 y el sorgo a US$ 195.