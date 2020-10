Patricio Giménez se arrepintió y se disculpó con Romina Pereiro

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras responderle duramente por las acciones legales que ella le iniciará, el cantante grabó un video donde le pide disculpas a la nutricionista, pero sostiene todo lo que dijo contra Jorge Rial.

Romina Pereiro se cansó de los dichos de Patricio Giménez y decidió llevarlo a la Justicia. El cantante recogió el guante, le respondió muy picante con palos incluidos para Jorge Rial, pero luego se arrepintió y le pidió disculpas. La nutricionista llevará a la Justicia al hermano de Susana Giménez por "violencia hacia la mujer" luego de que éste dijera que revelaría intimidades sexuales suyas. "Voy a empezar a trabajar. Lo primero que se me ocurrió es decir a quién se garch.. la mujer de Rial, porque se que se casó con una nutricionista. Asi que bueno, vamos a empezar a investigar a quien se cog... a quien no se cog...", lanzó Patricio Giménez en plena guerra con Jorge Rial.

Tras unos días de silencio, Pereiro se refirió al tema y dijo: “No quiero meterme en el quilombo ni contestar, pero me parece importante decir que no me voy a bancar ni violencia hacia la mujer ni amenazas de ningún tipo", aseguró la nutricionista, de 42 años de edad. "Y me voy a ocupar de reclamar, no en los medios, sino donde corresponde", le aseguró a Gente. "Lo primero que sentí fue miedo, pero no porque tenga algo que esconder. Al contrario, que investigue y no va a encontrar nada. Pero sentí miedo de verlo así disfrazado, amenazándome gratuitamente. Pero después eso, que primero era miedo, se transformó en otra cosa, en decir: 'Che, esto no está bien, no lo voy a permitir'", señaló la licenciada en nutrición a Clarín. "El ámbito es la Justicia, quiero sus disculpas hacia mí y hacia todas las mujeres. Necesitaba decir todo esto”, cerró Pereiro.

Habiendo leído sus declaraciones, Patricio grabó una nueva serie de videos en Instagram y respondió: "Por favor, no enmascares la violencia con esto. Si averiguar con quien te acostaste es violencia, entonces Rial tiene que estar preso con cadena perpetua". "Sin ánimos de ofenderte a vos, porque hasta me parecés muy mona, pero te agarraste al tipo equivocado, Jorge labura de eso. Entonces, lo que yo dije se lo dije a él, no a vos", aseguró el cantante, que segundos después dijo que no se iba a poner a buscar en su pasado porque "se trataba de decir lo que hizo él toda su vida". Luego, recordó a Marianela Mirra, con quien Rial tuvo un affaire y después un fuerte enfrentamiento tras darse a conocer chats privados, y a La Niña Loly, ex pareja del Intruso, y lanzó: "Ojo, nunca te separes, el violento no soy yo".

En el medio de su descargo por los dichos de Romina, Patricio volvió a pegarle a Jorge contándole que había mucha gente que le estaba escribiendo cosas de él. "Hay muchas chicas enojadas con vos". Y continuó: "Acá, lo que me parece a mi, es que le pediste a tu mujer que te salga a defender. Más maricón, imposible", sentenció, y le aseguró que tiene "mucha data" de él. "Que tipo pelot... me dijiste que me ibas a enseñar a laburar, a que me rompan el cul... ¿Sabés de eso?", arremetió. "¿Y vos, Romina, tenés miedo? ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Miedo tiene Marianela Mirra y la Niña Loly, que no pudieron trabajar en su vida. Miedo le tuve yo toda la vida a este sore... Miedo es que se metan en el Borda con un familiar tuyo. ¿Vos sabés con quién salís? No banalices el miedo. Jorgito es un HDP y lo fue toda su vida", cerró su nuevo clip.

Horas después, Patricio retomó su cuenta de Instagram -sin el filtro de Joker- para darle un giro inesperado al asunto: le pidió disculpas a Romina Pereiro. "Romina, mirá, te quiero hacer una confesión: estuvo angustiado todo el día. No me gusta haberte metido en un problema que tengo con tu marido". "Mi intención era señalarle que su trabajo siempre fue ver la intimidad de la gente. No tenés nada que ver en este entuerto y tenía ganas de ofrecerte mis más sinceras disculpas, porque cuando uno se equivoca tiene que aprender a disculparse", dijo el cantante mirando a la cámara de su celular. "Por lo demás, sostengo todo lo que dije de tu marido. Asi que bueno, disculpá y que estés bien", cerró.