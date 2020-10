https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 31.10.2020 - Última actualización - 12:52

12:48

Sin poder ir a la escuela, a los menores de 12 años se les permitió ahora poder practicar deportes en clubes. Aún falta para la apertura de las entidades deportivas para actividades recreativas

Con protocolo Un alivio para los más chicos Sin poder ir a la escuela, a los menores de 12 años se les permitió ahora poder practicar deportes en clubes. Aún falta para la apertura de las entidades deportivas para actividades recreativas Sin poder ir a la escuela, a los menores de 12 años se les permitió ahora poder practicar deportes en clubes. Aún falta para la apertura de las entidades deportivas para actividades recreativas

Este decreto gubernamental que rige desde las 0 de este sábado 31, les permite a los chicos de menos de 12 años poder practicar deportes siempre y cuando se respeten los protocolos que reducen la cantidad de participantes a 10 y la distancia mínima de 2 metros entre los participantes de la práctica.

Evidentemente no es la solución definitiva, pero es un paso para preservar la salud mental y física de uno de los grupos más afectados por las medidas de aislamiento. Los niños, que se vieron impedidos de ir a la escuela, su lugar de socialización por fuera del hogar.

Claudia Giaccone, secretaria de Deportes de la Provincia, habló con El Litoral sobre la medida: “Es de acuerdo a nuestro protocolo base de aquel primer decreto del 5 de junio donde habilitaba todas las disciplinas deportivas, individuales y colectivas. Incluso la natación. Bajo la modalidad del entrenamiento individual con distanciamiento. Entrenamientos que se pueden hacer hasta en grupos de 10 con distanciamiento, sin contacto físico, pero de todas las disciplinas colectivas”.

Con respecto a las competencias, se pueden realizar en los deportes donde no haya contacto físico. “Se pueden hacer cuando se cumple el protocolo. En este momento, estoy yendo a una competencia de natación armada por el club Náutico (Avellaneda en Rosario) donde el protocolo de distanciamiento dice no más de 10, cinco o seis, cada uno en su andarivel. Se puede hacer una competencia donde es lo mismo que una práctica. Pasa en el automovilismo. Una prueba se convierte en competencia. No se tiene el público, son los mismos mecánicos, los mismos acompañantes. En lugar de hacer una prueba, se utiliza el mismo protocolo del entrenamiento y se puede hacer la competencia”. Aclaró que disciplinas con roce como el básquet, el fútbol o el rugby aún siguen sin ser habilitadas. “Las normas más importantes son la distancia de por lo menos dos metros y los grupos de no más de 10. Mientras se tenga el protocolo claro, se puede empezar”, afirmó la secretaria. Como otra competencia permitida citó al atletismo.

Esta intervención para los niños se había postergado. La secretaria explicó las razones: “Cuando trabajamos con Salud el protocolo base, todo estaba previsto con progresividad. Empezamos a habilitar desde los 16 (años) con una medida muy de avanzada, lo bajamos a 12 y estaba previsto que en la medida de que pasaran las semanas bajemos a 10, a 8, a 6. Lo que pasa es que después vino el aumento en la curva de contagios. La situación sanitaria se complicó. Entonces Salud frenó estas aperturas progresivas y no pudimos avanzar”. La habilitación que rige desde este sábado es ya para todas las edades. “Este decreto permite armar una colonia de verano con todos los protocolos. Se puede armar una entrada a la pileta con una mamá y un bebé de 1, 2 años”, agregó.

Claudia Giaccone, secretaria de Deportes de Santa Fe.Foto: Manuel Fabatía

Actividad recreativa en estudio

Otro aspecto importante es la apertura de los clubes para la gente en general. Algo que vendría muy bien de cara a la época estival donde el calor es un factor a tener en cuenta en toda la bota. “Para lo recreativo vamos a necesitar otra autorización y obviamente vendrán los protocolos. Que no distarán mucho de lo que tenemos, pero sí necesitamos otra decisión. Porque lo recreativo no sólo involucra al club, involucra al espacio público. Se está trabajando desde hace unas semanas para lo que se viene”, dijo Giaccone.

Desde el Estado provincial se estudia la forma de permitirle a las personas de todas las edades la posibilidad de poder asistir a una pileta. “Cuando viene la temporada de extremo calor, la gente va a salir a buscar un espejo de agua. Sea un río, un arroyo. Tenemos que darle la posibilidad de que pueda encontrarlo en un predio con control que siempre es lo mejor. Hay parques municipales que tienen controles. Hay posibilidades dentro de los protocolos, pero hoy necesitamos una decisión que todavía no tenemos”, concluyó la funcionaria pública.