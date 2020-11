Al menos un muerto y otras quince personas heridas en un tiroteo en el centro de Viena

Varias personas resultaron heridas este lunes en un tiroteo ocurrido en el centro de Viena, reportó sin más detalles la Policía, y el Ministerio del Interior de Austria dijo, sin confirmarlo, que podría tratarse de un ataque terrorista, informó la prensa local e internacional.



La Policía informó en su cuenta en Twitter que “se registraron disparos” en el centro de la capital y que “hay heridos”.

“Manténganse alejados de todos los espacios públicos o el transporte público” y “no compartan videos o fotografías”, recomendó la Policía, según la agencia de noticias Europa Press.



Un rato antes, la Policía había informado que realizaba una “gran operación” en el centro de Viena.



Medios locales reportaron que el tiroteo tuvo lugar en Schwedenplatz, cerca de una sinagoga.



UPDATE - Police units storming several restaurants in #Vienna in search of the terrorists.pic.twitter.com/9nfWlYJP0y