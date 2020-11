MasterChef: mataron con memes a Fede Bal por su "Baby Yoda"

El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal intentó hacer un arrollado dulce bicolor pero no logró convencer al jurado. Mucho menos a los usuarios de Twitter, donde se convirtió rápidamente en tendencia y cosechó infinidad de memes.

Me muero con la tortuga ninja made in once que se mandó Fede Bal. pic.twitter.com/DM5KUBLvDo