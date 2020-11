Baby Etchecopar sospecha que le robaron por su opinión sobre la vacuna rusa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Siempre hace declaraciones polémicas, pero esta vez, y tras haber sufrido un violento robo en la calle, sorprendió al insinuar que sospecha que fue asaltado por haber hablado sobre la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus.

"La duda surge, o me la hicieron surgir, yo no la tenía, porque hoy estuve hablando en la radio del laboratorio que hace la vacuna rusa. Es muy raro que pase”, consideró el conductor de A24 durante la tarde del jueves en diálogo con Alfredo Leuco para Radio Mitre. “Hoy es raro que pase conmigo o con vos, por ahí es una casualidad y andaban al voleo; pero fue con mucha violencia para ser un robo", sostuvo el también presentador de Radio Rivadavia.

"La verdad, la duda me la pusieron colegas, estuvimos hablando mucho de los antecedentes del laboratorio que va a traer la vacuna rusa. Me extraña que pasen estas cosas, y ya hace varios días que pasan tipos por la radio diciéndome 'facho' o 'gorila'; no sé, es raro”, señaló Etchecopar. Afirmando que no se debería “vivir con tanta violencia”, Baby acusó al gobierno de Alberto Fernández de “incentivar el odio”. “A dos días de que el presidente dijera que 'el tema de la inseguridad es de los pobres, no de los ricos', a vos y a mi nos toman como ricos porque laburamos todos los días. Incentivar ese odio también es malo", le dijo la víctima del robo a Leuco.

Baby Etchecopar habló con Eduardo Feinmann en el pase entre sus respectivos programas de Radio Rivadavia. La víctima del asalto comentó que el delincuente que le robó tenía mucha mugre y “olor a sucio”, y luego lanzó fuertes declaraciones con respecto al horrible episodio que tuvo que vivir el jueves por la tarde. “La palabra violación comenzó a tener un valor real cuando las mujeres empezaron a hablar, y bendito sea. Pero los hombres también somos violados. Un tipo que se te tira encima, te manosea todo y te arranca el reloj. No sabés si te va a meter una puntada, te sentís violado. Es una violación”, señaló el polémico periodista.

“Tenemos que pelear por las víctimas. Yo soy conocido, ¿pero cuánta gente hay que sufre esto todos los días?”, preguntó el conductor de Baby en el medio, que también contó que tuvo que dormir sentado y aseguró que toda la vida quedará con un bulto en su hombro a raíz del golpe que sufrió en el acto delictivo.