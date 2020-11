https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 06.11.2020

20:34

Alfredo Cahe y Leopoldo Luque El ex y el actual médico de Maradona coinciden: "Diego es inmanejable"

Alfredo Cahe, histórico médico de Diego Armando Maradona, que permanece internado recuperándose de una operación por un hematoma en la cabeza, confió hoy que la situación del astro argentino es similar a cuando decidió llevarlo a Cuba, para rehabilitarlo por su adicción a las drogas.

Respecto de la evolución médica, Cahe alertó que el DT de Gimnasia y Esgrima La Plata "sigue siendo un paciente muy complicado", mientras se recupera de la intervención exitosa del martes pasado por un hematoma subdural.

Tanto Cahe como Leopoldo Luque, el actual médico personal de Maradona y quien estuvo al frente de la operación, coincidieron este viernes en que se trata de un paciente "difícil" de controlar.

"Así, es inmanejable", resumió Cahe, que reforzó los dichos de Luque, más temprano, cuando aseguró que Maradona es una persona "muy difícil", por lo que "hay que intentar ser más fuerte que él".

"Diego está mucho mejor. Desarrolló este cuadro que preveíamos que iba a suceder y la etapa de la abstinencia es dura", reveló Luque al salir de la Clínica Olivos, en el parte médico del mediodía.

"Diego es muy difícil. No se imaginan lo que es Diego, pero en esta oportunidad había que intentar ser más fuerte que él. Es una de las pocas veces que se le dice que no a Diego", completó.

"Pensar un plan para tratarlo lo podemos pensar todos, parece sencillo. Hemos trabajado mucho los que estamos cerca de él. Hay que empezar a pensar en la segunda etapa que va a ser dura también. Sería un tratamiento a largo plazo que requiere otro compromiso, otro plan, es otra cosa", aseveró.

Luque dijo además: "Se va a quedar acá. Él está sedado para calmar el proceso que expliqué ayer (abstinencia). Diego lo entendió siempre y todavía sigue insistiendo que no, pero se va a quedar. No se lo convence y usamos recursos. Por ahora no le vamos a dar el alta, esta vez no le vamos a hacer caso a él".

El doctor contó que el entrenador "está acompañado por su familia" mientras que en relación a su estadía en el centro de salud opinó que "el promedio son siete días, a veces más" y señaló: "Él necesita muchos cuidados. Todos sabemos que Diego necesita muchos cuidados".

Para los psicólogos "cada día está mejor"

Los psicólogos que atienden a Diego Armando Maradona señalaron hoy que "la realidad es que cada día está mejor", pero indicaron que no pueden decir cuántos días más deberá permanecer internado por que "cada paciente es un mundo".

"Estamos trabajando en equipo con el doctor (Leopoldo) Luque, la realidad es que cada día está mejor, pero no podemos decir cuántos días más estará internado porque cada paciente es un mundo", informó la doctora Agustina Cosachov.

Por su lado, el psicólogo Carlos Díaz manifestó: "Su recuperación es asombrosa y estamos viendo día a día como continuamos. La familia está al tanto de todo, la evolución es día a día y hay mejoras. El estado es muy bueno".

En tanto, Cosachov expresó: "Aparecieron los síntomas de abstinencia y aparecieron parámetros que nos parecieron regular como el caso del descanso, del apetito y del ánimo".

Con información de NA