Habló de "pueblos fumigados" y la grieta política del país Qué dijo "Pino" Solanas en su última entrevista con El Litoral

En la madrugada de este sábado se conoció la triste noticia del fallecimiento de Fernando "Pino" Solanas luego de permanecer varios días internados con un cuadro de Covid-19 positivo. El cineaste y dirigente político se encontraba en París, ya que era el embajador argentino ante la Unesco.

A principios de marzo de 2018, Solanas visitó la ciudad de Santa Fe y en la oportunidad dialogó con El Litoral en una entrevista que realizó Mario Caffaro. La nota, titulada "Entre Pueblos Fumigados y la grieta", expone la mirada del dirigente en dos temas que le preocupaban: el uso de químicos en la producción agraria y la división en la sociedad argentina.

La entrevista completa

Frases de aquel día

"El desploblamiento del campo permitió aplicar un modelo de agricultura inédito, de agricultura sin agricultores, con pools de siembra, siembra directa, expulsión de mano de obra. La gente se instaló en los pueblos y comenzó un cambio cultural muy grande. Es difícil volver atrás porque la mujer que estaba aislada y solitaria en el campo comenzó a compartir con vecinos, no tuvo que salir con barro a llevar los chicos al colegio, hace vida urbana. Esto ha producido una verdadera revolución con ribetes negativos. La película trata algunas de esos ribetes y pone la lupa, el foco, sobre las consecuencias sociales y en la salud de la población que trajo la producción en escala de cereales con semillas transgénicas que exigen ser acompañadas por una batería de agroquímicos que en realidad son agrotóxicos porque son tóxicos. La publicidad semánticamente le ha buscado la vuelta y los llama fitosanitarios. Son tóxicos porque una sustancia química que enferma o contamina y con dosis importantes termina matando o termina produciendo serias lesiones."

"Me he empecinado en conformar un tercer espacio como respuesta a lo que se ha dado en llamar la grieta. La Argentina no tiene destino sino salta la grieta. Convocamos a todos los ciudadanos de buena voluntad, de voluntades democráticas y populares, a conformar ese espacio plural, pero alrededor de causas. No un amontonamiento electoral. Argentina tiene que encarar de una vez por todas la solución de sus problemas gravísimos. Las últimas campañas electorales brillaron por la estupidez, la imbecilidad. No se discutió ningún tema"

"Tenemos que unirnos alrededor de esas grandes causas que deberían ser políticas de estado: ambiental, democratización del Estado, la justicia que incluye la democratización de los servicios de inteligencia para poder luchar contra narcotráfico y mafias, la recuperación y administración sensata de recursos naturales; el cambio de energías fósiles y contaminantes a las no contaminantes; el desendeudamiento".